Amerikaanse wielrenner Tom Danielson krijgt vier jaar schorsing

Door: redactie

6/10/16 - 23u02 Bron: Belga

De Amerikaanse wielrenner Tom Danielson heeft van het Amerikaanse antidopingagentschap USADA een schorsing van vier jaar gekregen voor de positieve dopingtest die hij vorig jaar heeft afgelegd. Dat maakte het USADA bekend.

De 38-jarige Danielson aanvaardt de schorsing en zit voor de tweede keer in zijn carrière een schorsing uit. In 2012 werd hij al eens een half jaar aan de kant gezet, nadat hij toegaf doping te hebben gebruikt in het begin van zijn carrière bij Discovery Channel, het vroegere team van Lance Armstrong en ploegleider Johan Bruyneel. Deze keer ontkende hij de feiten. Nochtans testte Danielson in juli 2015 positief op testosteron. Nadien werd zijn contract bij Cannondale ontbonden.



Door de schorsing staat Danielson tot 2 augustus 2019 aan de kant en betekent dit meer dan waarschijnlijk ook het einde van zijn carrière.