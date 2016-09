Wiggins: "Injecties verslechterden juist prestaties"

Door: redactie

Bradley Wigging begrijpt dat de injecties die hij heeft laten zetten als onethisch worden gezien. Maar de Britse Tourwinnaar zegt in een interview met The Guardian dat de injecties soms juist nadelig waren voor zijn prestaties.

Wiggins zegt al sinds de Giro van 2003 met een pollenallergie te kampen, maar het jaren stil te hebben gehouden. "Wanneer ik een allergische aanval kreeg was ik de volgende dag nergens meer. Maar ik wilde geen excuus hebben na een slechte prestatie."



Voor de Tour de France van 2011 bezocht Wiggins een specialist. Hij kreeg een injectie met triamcinolone, een stof die op de verboden lijst staat maar waarvoor de Brit toestemming kreeg om te gebruiken. "In de eerste week van de Tour voelde ik me zwakker en zwakker worden. Ik had geen kracht meer. Ik kwam onder mijn ideale gewicht terecht."