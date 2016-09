"Deur naar misbruik staat wagenwijd open"

Door: Marc Ghyselinck

30/09/16 - 10u34

© PN.

"De deur naar misbruik van corticosteroïden staat wagenwijd open." Dat zegt dokter Hans Cooman van NADO Vlaanderen. De Belgische dopingbestrijder is een voorstander van de zogenaamde Toestemming voor Therapeutische Noodzaak. Maar sluitende controle is niet mogelijk.

Toestemming voor Therapeutische Noodzaak (TTN). In het Engels heet dat Therapeutic Use Exemption, beter bekend als TUE. Er is veel om te doen, nu is uitgelekt dat de Britse topwielrenner Bradley Wiggins voor de Tour van 2011 en 2012 en voor de Giro van 2013 Kenacort kon gebruiken. Kenacort is een krachtige corticosteroïde. Wiggins had dat naar eigen zeggen nodig voor de behandeling van astma. Hij had daarvoor een TTN.



Wie astma heeft, moet niet koersen, denk je dan. Niet iedereen is het daarmee eens. "We kunnen sporters met een behandelbare aandoening toch niet uitsluiten van sporten?", vindt professor Peter Van Eenoo van DoCoLab Gent. "Mensen hebben nu eenmaal ontstekingen", vindt ook dokter Hans Cooman van NADO Vlaanderen. "Topsporters meer dan anderen. In het wielrennen komt astma vaak voor."



Hoe TTN de deur naar misbruik openzet ontdekt u in onze pluszone voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.