Armstrong mag weer sporten in competitieverband (al zit er wel addertje onder het gras)

Door: redactie

9/09/16 - 11u07 Bron: USA Today Sports

© reuters.

Goed nieuws voor Lance Armstrong. De Amerikaanse dopingzondaar mag opnieuw deelnemen aan competitiesport, maar er zit wel één serieus addertje onder het gras: koersen mag de zevenvoudige winnaar van de Tour de France dan weer niet in competitieverband. Het nieuws werd door Ryan Madden, de woordvoerder van het Amerikaanse Anti-Doping Agentschap (USADA), bevestigd aan USA Today Sports.

Maar ook al is Armstrong vrij om te concurreren in een sportevenement op nationaal of regionaal niveau, behalve in de wielersport (en in nationale kampioenschappen of internationale evenementen), toch is hij niet meteen zinnens om opnieuw de handschoen op te nemen. "Ik ben nu 45 en sport nu enkel nog om een beetje in vorm te blijven." Het klinkt dus al heel anders dan in 2012, toen de gevallen wielerkampioen wél nog de ambitie koesterde om deel te nemen aan zwemwedstrijden, triatlons of marathons.



Toch sluit hij niet geheel uit dat het er in de toekomst wél nog van komt. Zo bevestigde hij aan datzelfde USA Today dat hij een onderneming uit de grond wil stampen die evenementen zal organiseren, waaraan hij dus vanaf nu ook opnieuw mag aan deelnemen. "Waarschijnlijk zal ik me er na verloop van tijd ook in een aantal smijten", klonk het.