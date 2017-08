Nieuwe stunt van Giro komt steeds dichterbij: 'Grande Partenza' in Jeruzalem wenkt

DM

7/08/17 - 17u45 Bron: Cycling News

Dat de Ronde van Italië niet verlegen zit om een stunt, is allang geen nieuwtje meer. Toch gaan de heren van de organisatie achter de Giro (RCS) nu wel heel ver om hun wedstrijd in de picture te zetten. Een mogelijke start in Jeruzalem voor de Giro van volgend jaar ligt inmiddels als een serieuze optie op tafel.

De kans dat de Ronde van Italië bij de voorstelling van de editie voor volgend jaar uitpakt met een start in Jeruzalem wordt met de dag waarschijnlijker. Wielersite Cycling News pakte uit met het nieuws dat Israël zich zelfs zou mogen verheugen op drie Giro-etappes.



Hoewel organisator RCS nog niets officieel bevestigd heeft, zou de Giro starten met een tijdrit in het oude Jeruzalem en daarna in de tweede en derde etappe steden als Tel Aviv aandoen.



De vreemde start kadert in de samenwerking tussen RCS en de Israel Cycling Acadamy. Die laatste probeert al enkele jaren de 'Grande Partenza' naar het Midden-Oosten te halen. Ook wedstrijddirecteur Angelo Zomegnan is het voorstel genegen.



Overigens zou de Israëlische overheid een serieuze smak geld in het project willen pompen en ook de beveiliging van een mogelijke Girostart volledig zelf financieren.



Ook een beklimming van de Monte Zoncolan en een laatste etappe naar Rome behoort tot de mogelijke pistes voor de Giro van volgend jaar. Op die manier zou de Ronde van Italië de twee heilige steden uit het christendom met elkaar verbinden in een drie weken lange race.



Wordt ongetwijfeld vervolgd op de eigenlijke voorstelling... die sowieso al plaatsvindt in Jeruzalem.