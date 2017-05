LIVE Giro: de eerste renners zijn van het startpodium gerold op het F1-circuit in Monza

Door: redactie

28/05/17 - 13u45

De dag des oordeels, zo kan de slotdag van de Giro ook wel worden beschouwd. De 100ste editie van de Ronde van Italië krijgt vandaag een nagelbijter vanjewelste als afsluiter. Tussen Monza, waar eerst een rondje wordt gereden op het bekende F1-circuit, en aankomstplaats Milaan krijgen de renners nog een biljartvlakke tijdrit van 29,3 kilometer voorgeschoteld. Met roze trui Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot en vooral Tom Dumoulin maken nog minstens vier renners kans op de eindzege in deze jubileumeditie van de Giro. De Nederlander, die om 16u47 van het startpodium rolt, wordt door zijn tijdritcapaciteiten als topfavoriet gezien. 'Turbo Tom' won de eerste tijdrit in deze Giro met overmacht en hij moet 53 seconden zien goed te maken op Quintana. De eerste renner, Giuseppe Fonzi, begint om 13u45 aan zijn 29,3 kilometer.

5,8 kilometer op F1-circuit

En of de renners vandaag meteen snelheid kunnen maken. Ze beginnen aan hun tijdrit in de Autodrome Nazionale Monza en maken eerst een rondje op het mythische en bochtige F1-circuit (5,8 kilometer). De trofee, die straks uiteraard naar Milaan wordt gebracht, is alvast van de partij.