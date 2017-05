LIVE Giro: Tom Dumoulin wint de 100ste editie van de Giro!

Door: redactie

28/05/17 - 15u55

De dag des oordeels, zo kan de slotdag van de Giro ook wel worden beschouwd. De 100ste editie van de Ronde van Italië krijgt vandaag een nagelbijter vanjewelste als afsluiter. Tussen Monza, waar eerst een rondje wordt gereden op het bekende F1-circuit, en aankomstplaats Milaan krijgen de renners nog een biljartvlakke tijdrit van 29,3 kilometer voorgeschoteld. Met roze trui Nairo Quintana, Vincenzo Nibali, Thibaut Pinot en vooral Tom Dumoulin maken nog minstens vier renners kans op de eindzege in deze jubileumeditie van de Giro. De Nederlander, die om 16u47 van het startpodium rolt, wordt door zijn tijdritcapaciteiten als topfavoriet gezien. 'Turbo Tom' won de eerste tijdrit in deze Giro met overmacht en hij moet 53 seconden zien goed te maken op Quintana.



Dumoulin moet Nibali niet meer vrezen Vincenzo Nibali is aangekomen. De Italiaan klokt af op 34'17'' en doet daarmee 54 seconden trager dan Dumoulin vandaag.

Aankomst Pinot Ook Pinot rijdt over de streep in Milaan. De Fransman stelde teleur en zal waarschijnlijk van het podium donderen.

Aankomst Dumoulin De Giro van Tom Dumoulin zit erop. De Nederlander kan de tijdrit niet winnen, de zege is voor Jos van Emden, maar de Giro-zege kan hem eigenlijk niet meer ontglippen.

'Mission impossible' voor Quintana? Het begint er steeds slechter uit te zien voor Nairo Quintana. De Colombiaan heeft is zijn voorgift op Dumoulin virtueel al kwijt. De Nederlander lijkt op weg naar de eerste Nederlandse eindzege in de Ronde van Italië.

Pinot stelt teleur Pinot mocht 10 seconden verliezen op Dumoulin, maar aan het tweede tussenpunt zijn dat er al 54. De Fransman stelt teleur, maar de Nederlander is anderzijds ook bezig aan een schitterende tijdrit.

Het ziet er goed uit voor Dumoulin Quintana kan aan het eerste tussenpunt zijn roze trui virtueel behouden, maar Dumoulin heeft wel al 31 seconden van de voorgift geknabbeld. Het wordt knap lastig voor Quintana om zijn leidersplaats te behouden. #Giro100 Tiempos en el km 8.8

Dumoulin

-Nibali a 17"

-Zakarin a 17"

-Pinot a 26"

-Nairo Quintana a 31" #GiroxESPN pic.twitter.com/r14gF1TH3v — CiclismoInternacinal (@CiclismoInter) 28 mei 2017

Dumoulin virtueel ook al voorbij Nibali Ook Nibali moet Tom Dumoulin na 8,8 kilometer al voor zich dulden in het virtuele klassement. De Nederlander was 17 seconden sneller dan de Italiaan, die zo virtueel terugvalt naar de derde plaats. Vincenzo Nibali come through the 10K split and based on the time gap, is virtually even with Dumoulin in the GC #Giro100 pic.twitter.com/NIkgg9SBs3 — FloCycling (@FloCycling_) 28 mei 2017

Prima eerste tussentijd voor Dumoulin Aan het eerste tussenpunt maakt Dumoulin duidelijk dat hij uitstekende benen heeft. De Nederlander moet enkel Van Emden voor zich dulden én geeft Zakarin en Pinot al een oplawaai van respectievelijk 17 en 25 seconden. 'Turbo Tom' zit op schema.

Quintana vertrokken En ook roze trui Nairo Quintana is van start gegaan. Houdt de Colombiaan stand?

Wat kan Nibali nog? Vincenzo Nibali is de voorlaatste man die eraan begint. De kopman van Bahrain-Merida gaat furieus van start. Kan hij zijn tweede plaats behouden of zelfs nog een gooi doen naar de eindzege?

Pinot uit de startblokken geschoten Ook de Franse kampioen tijdrijden is begonnen aan zijn tijdrit. Pinot is een uitstekende tijdrijder, maar stelde wel teleur in de eerste strijd tegen de klok in deze Giro. Gisteren won hij wel knap de twintigste etappe. De Fransman is gegroeid in deze Ronde van Italië.

Daar gaat 'Turbo Tom'! De hartslag van de Nederlanders gaat nog wat de hoogte in. Tom Dumoulin is vertrokken voor zijn 29,3 kilometer tegen de klok. Kan hij Nederland een eerste grote ronde schenken sinds Joop Zoetemelk in 1980?

Zakarin rolt van het startpodium De strijd om de roze trui is nu écht losgebarsten. Ilnur Zakarin is aan zijn tijdrit van 29,3 kilometer begonnen. De Rus van Katusha-Alpecin volgt op 1'15'' van roze trui Quintana. De volgende man die van start gaat is Tom Dumoulin.

Ook Jungels onderweg Voor Bob Jungels staat er vandaag wel nog wat op het spel. De Luxemburger van Quick-Step.Floors kan de witte trui van beste jongere nog nog afsnoepen van Adam Yates, als Jungels minstens 28 seconden beter doet dan zijn Briste opponent. Ya en carrera @BobJungels, esperamos los primeros tiempos para ir actualizando la información #Giro100 pic.twitter.com/doKev5bodr — SPRINT FINAL (@ssprint_final) 28 mei 2017

Monfort onder de verwachtingen Maxime Monfort is als laatste Belg onderweg, maar bij het eerste tussenpunt blijft de renner van Lotto-Soudal wat onder de verwachtingen. Met 10'34'' zette Monfort de 21ste tijd neer.

Formolo van start Als eerste renner van de top 10 is Davide Formolo van start gegaan. De Italiaan van Cannondale-Drapac zal zonder ongelukken zijn derde Giro ook in de top 10 eindigen.

Houdt Quintana stand? De meeste fans kiezen de kant van Tom Dumoulin, maar ook de fans van Nairo Quintana zijn zoals steeds op post. De kleine Colombiaan heeft een voorsprong van 53 seconden op tijdritspecialist Tom Dumoulin, zal dat voldoende zijn voor zijn tweede Giro-eindzege? De Colombiaanse fans in en rond Milaan zullen hopen van wel. Hoy Milán es Colombia! Docenas de camisas amarillas y banderas tricolor esperan a @NairoQuinCo en la meta del #Giro100 #ForzaNairo pic.twitter.com/PBiYnjkOUZ — Telefónica Colombia (@Telefonica_Col) 28 mei 2017

Nog vijftien renners! Met Sebastien Reichenbach is de eerste renner van de top 15 van start gegaan. De Zwitserse knecht van Thibaut Pinot kan terugblikken op een uitstekende Giro, waarin hij ook in de laatste bergritten nog enorm nuttig bleek voor zijn kopman. Pinot zelf gaat om 16u50 van start.

Sanchez onder de verwachtingen Luis Leon Sanchez werd vandaag tot de favorieten gerekend, maar de ervaren Spanjaard blijft voorlopig onder de verwachtingen. Aan het tweede tussenpunt bleef Sanchez al vijftig seconden boven de tijd van Van Emden. De Nederlander zit stevig in het zadel. GO! GO! GO! #giro100 pic.twitter.com/Sq50hz4GRn — Giro d'Italia (@giroditalia) 28 mei 2017

Oppassen geblazen! De tijdrit is biljartvlak, maar dat betekent niet dat het niet kan foutlopen. Dat bewees Michael Hepburn zonet. De krachtpatser van Orica-Scott ging op 600 meter van de aankomst tegen de grond, gelukkig zonder erg. Voor de favorieten wordt het dus ook zaak om tot de aankomst de focus te behouden. #Giro100: Unfortunately @michael_hepburn crashed with 600m to go and needed a bike change. He was able to finish & thankfully is ok! — ORICA-SCOTT (@OricaScott) 28 mei 2017

Stuyven sluit knappe Giro in stijl af, ook Van den Broeck doet het goed Ook voor Jasper Stuyven zit de Ronde van Italië erop. De 25-jarige Belg reed een prima Giro en hij sloot die zonet ook knap af met een uitstekende tijdrit. Stuyven legde de bijna dertig kilometer af in 34'39''.



Niet veel later reed ook Jurgen Van den Broeck over de aankomststreep aan de Kathedraal in Milaan en de renner van LottoNL-Jumbo deed nog iets beter dan Stuyven. Met 34'25'' legt Van den Broeck voorlopig bestek op de negende plek. Het was meteen de laatste prestatie van 'VDB' in een grote ronde.

Van Emden in de 'hot seat'

Ondertussen heeft de Nederlander Jos van Emden de chrono van Quinziato van de tabellen geknald. De renner van LottoNL-Jumbo deed liefst 27 seconden beter dan de afscheidnemende ploegmaat van Greg Van Avermaet. 33'08'' is voorlopig de te kloppen tijd. #Giro100 Fastest time for @josvanemden! 33'08" pic.twitter.com/8ryP8y1aKs — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) 28 mei 2017 © anp.

Gaviria al aan het feest Voor Fernando Gaviria zit de Giro er ondertussen op en dat betekent dat de Colombiaan van Quick.Step-Floors een feestje mag bouwen. Gaviria steekt de eindzege in het puntenklassement op zak, en dat is ook verdiend na zijn vier ritzeges in deze jubileumeditie van de Giro. History maker! @FndoGaviria wins the famed maglia ciclamino after taking four stage victories in his maiden Grand Tour! #WayToRide #Giro100 pic.twitter.com/2Yobf1nO8k — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 28 mei 2017 Gaviria is zeker van eindwinst in het puntenklassement. © kos.

Bialoblocki overvleugeld door Quinziato Heel wat renners beten zich tot dusver de tanden stuk op de tijd van Marcin Bialoblocki. De Pool van CCC deed 34 minuten en twaalf seconden over de 29,3 kilometer tussen Milaan en Monza, maar inmiddels is Bialoblocki zijn plaats in de 'hot seat' toch kwijt. Manuel Quinziato, bezig aan zijn laatste profseizoen, deed immers 37 seconden beter dan de Pool. .@manuelquinziato #Giro100 pic.twitter.com/flEtfrslyv — Giro d'Italia (@giroditalia) 28 mei 2017

5,8 kilometer op F1-circuit En of de renners vandaag meteen snelheid kunnen maken. Ze beginnen aan hun tijdrit in de Autodrome Nazionale Monza en maken eerst een rondje op het mythische en bochtige F1-circuit (5,8 kilometer). De trofee, die straks uiteraard naar Milaan wordt gebracht, is alvast van de partij. Tutte è pronto all'Autodromo di Monza.

Quattro corridori in soli 53". Sta per cominciare la crono della verità!

#Giro100 pic.twitter.com/rAARqzDuXl — Giro d'Italia (@giroditalia) 28 mei 2017 De trofee werd al even getoond aan de fans in Monza. © ko.