Tom Dumoulin: "Ik ben Mollema, Yates en Jungels eeuwig dankbaar"

Nico Dick in Italië

27/05/17 - 18u40

© photo news.

Voormalig rozetruidrager Tom Dumoulin heeft in de laatste bergrit de schade beperkt. Hij gaf in Asiago amper vijftien seconden prijs op zijn concurrenten voor eindwinst. Met dank aan Mollema, Yates en Jungels, die kilometers lang tempo maakten. "Ik ben Bauke, Adam en Bob eeuwig dankbaar", klonk het gemeend.

© anp.

Tom Dumoulin moest onmiddellijk na de rit naar de dopingcontrole. Net als NIbali en Mollema overigens. Achteraf stond hij de verzamelde internationale pers te woord aan de teambus. Dumoulin zag er gelukkig uit. "Dat ben ik ook", lachte hij. "Gisteren kende ik een slechte dag, vandaag ging het stukken beter. Dat voelde ik al bij het wakker worden. Ik ben gewoon veel fitter opgestaan. En dat voelde ik ook onmiddellijk op de fiets." Niet dat Dumoulin imponeerde, zoals hij dat deed op Blockhaus, of op de klim naar Oropa een week geleden. Toen reed hij in de slotkilometer nog weg van Quintana en co. Gisteren was het eerder kwestie om de schade te beperken. "Dat scherpe is er een beetje af", gaf hij toe. "Ik heb vandaag niet meer de vorm van in de eerste twee weken. Een gevolg van de opeenstapeling van cols. De echt pure klimmers daarentegen behouden iets langer hun niveau."



Bestookt door tegenstand

Tijdens de slotklim van deze Giro, de Foza, bestookte de tegenstand Dumoulin dat het een lieve lust was. Eerst gingen Zakarin en Pozzovivo, later Quintana, Nibali en Pinot. Dumoulin moest passen, maar kreeg dan steun van zowel Adam Yates, Bob Jungels als Bauke Mollema. Met zijn vieren draaiden ze goed rond en konden zo de schade beperken tot 15 seconden. "Ik ben ze alledrie eeuwig dankbaar", wilde Dumoulin absoluut kwijt. "Voor mij hebben zij zich onsterfelijk gemaakt, zich de longen uit hun lijf gereden."



Zo blijft Tom Dumoulin uitzicht houden op de eindzege. Het wordt sowieso een thriller, maar als de Nederlander morgen zijn normale niveau haalt tijdens de afsluitende tijdrit van Monza naar Milaan, moet hij de 53 seconden op Quintana kunnen goedmaken. Op Nibali en Pinot telt hij respectievelijk 14 en 10 seconden achterstand. "Nog eens: mijn niveau van de eerste tijdrit zal ik zeker niet meer halen. Maar de anderen zijn ook vermoeid, denk ik. De verschillen zullen sowieso kleiner zijn, maar hopelijk toch net groot genoeg. Ach, jullie vinden het uiteraard leuk om te speculeren, maar daar wil ik me op dit moment zeker niet aan wagen. Ik ga nu rusten en mijn telefoon gaat uit."