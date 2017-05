LIVE: Kopgroep van 6 met 2 Belgen, breidt Quintana zijn voorsprong op Dumoulin verder uit?

Door: redactie

27/05/17

© afp.

De renners moeten vandaag de laatste beklimmingen van de jubileumeditie van de Giro bolwerken. Na veertig kilometer komt er de steile Muro di Ca' del Poggio aan. Een helling van vierde categorie, maar wel met stroken die oplopen tot boven de 18 procent. In het tweede gedeelte van de rit volgen nog eens twee beklimmingen van eerste categorie. Na de top van de Foza golft de weg nog een kleine vijftien kilometer door naar de aankomst in Asiago. Kan Quintana zijn voorsprong nog wat aandikken? Vindt Tom Dumoulin zijn goede benen terug? Of kunnen Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot alsnog een gooi doen naar het roze? Het belooft weer een boeiende strijd te worden.



