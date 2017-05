LIVE Giro: verrassende landgenoot mee in ruime kopgroep, Quintana zet mannetjes op kop

Door: redactie

25/05/17 - 15u15

Gooit Nibali zijn kaarten op tafel in loodzware Giro-rit? © TDW.

Vandaag staat er een korte rit van slechts 137 kilometer op het programma, maar de 18de etappe van de Giro is wel loodzwaar. De renners moeten maar liefst vijf beklimmingen trotseren, waarvan twee van eerste categorie. De lastige slotklim (Passo di Pinei) bevat stroken van vijftien procent, maar het venijn zit echter in de staart met een gemiddelde stijging van 9,3% in de laatste drie kilometer naar de top. De finish ligt nog eens drie kilometer verder. Krijgen we meteen vuurwerk vanaf de start?



