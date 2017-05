Onze man in de Giro polste naar de teamspirit binnen de ploegen: "Wodka als grap in een bidon? Goed idee!"

Sverre Denis

24/05/17 - 11u26

© kos.

Sverre Denis, onze man in de Giro, ging gisteren langs bij enkele renners net voor de koninginnenetappe over onder meer de Mortirolo en de Stelvio. Hoe is het in zo'n zware wielerronde met de teamspirit gesteld? "Ik maak altijd grappen, ook als het lastig is", klonk het bij Jos van Emden. Al heeft die laatste weinig te vertellen over zijn oude Zweedse liefde. En wie is de clown bij Trek-Segafredo?