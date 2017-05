LIVE Giro: drie Belgen maken kans op ritzege, peloton volgt op ruime afstand

Door: redactie

24/05/17 - 15u45

Komt Dumoulin ook vandaag in de problemen? © photo news.

Vandaag staat er een verraderlijke rit van 219 km in de Dolomieten op het programma. Meteen na de start volgt de eerste klim van tweede categorie, klassementsrenners zitten dus best voorin in de openingsfase. Na een vijftien kilometer lange afdaling snijden de renners direct de volgende beklimming van tweede categorie aan, de Passo del Tonale. Vervolgens ligt de top van de laatste gecategoriseerde klim op 82 kilometer van de aankomst. Toch blijft het nadien uitkijken, want er komen nog enkele lastige stroken aan. Krijgen we andermaal een winnaar uit de vroege vlucht? En hoe verteert Dumoulin deze heuveletappe?



Klik hieronder in de balk 'live commentaar' op de bijdrage van onze Nederlandse collega's.