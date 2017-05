Bart Audoore

24/05/17 - 08u33

© photo news.

Wat is er Dumoulin precies overkomen? De Nederlander vertelde dat hij in de Tour iets gelijkaardigs meemaakte in de rit over de Tourmalet. "Als ik op grote hoogte fiets, gaat al mijn bloed blijkbaar naar mijn spieren en weigert mijn lichaam precies om eten en suikers te verwerken, en dan moet ik uit het niets naar het toilet", zei hij. Een opmerkelijk verhaal.

Kris Van der Mieren, dokter bij de Belgische wielerbond, kent het fenomeen niet. "Bij mijn weten is daar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en bestaat er geen literatuur over", zegt hij. "Maar als Dumoulin wist dat dit hem kon overkomen, is het heel dom dat hij niet geanticipeerd heeft. Er bestaan verschillende middeltjes waarmee je buikloop kan voorkomen. Enterol bijvoorbeeld. Een onschuldige darmmicrobe die zelfs aan baby's wordt gegeven. Immodium is ook zo'n product dat iedereen kent en dat niet op de dopinglijst staat. Ik vind het onprofessioneel dat hij op voorhand geen maatregelen heeft genomen." Lees ook Opschudding in Giro: roze trui Dumoulin gooit fiets weg en doet behoefte naast weg

Dumoulin: "Moest onderweg stoppen, ik kon niet anders"