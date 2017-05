Drie Belgen, onder wie Hermans (BMC), staken strijd in de Giro

YP

23/05/17 - 19u55 Bron: Belga

Ben Hermans. © TDW.

Drie Belgen zijn vandaag uit de Ronde van Italië gestapt. Ben Hermans (BMC), Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) en Sean De Bie (Lotto Soudal) halen Milaan niet. Er zijn nu nog negen landgenoten in koers.

Na 77 kilometer hield Ben Hermans het voor bekeken. "Ik voelde zondag al tijdens de rit dat ik niet helemaal in orde was", aldus de renner van BMC op de website van zijn team. "Maar de eerste echte problemen doken op na de etappe, in de nacht van zondag op maandag. Ik kampte met maag-en darmproblemen en op de rustig heb ik niet getraind. Ik wilde zien hoe mijn lichaam dinsdag zou reageren in de rit. Ik voelde me beter deze ochtend en wilde het proberen. Op het vlakke ging het nog, maar toen het tempo de hoogte in ging richting de Mortirolo begon mijn maag weer tegen te sputteren en kon ik niet verder. Ik slaagde er zelfs niet in om de grupetto te volgen en als je weet dat je dan nog een lange dag wacht op de fiets, weet je dat het verloren is. Je kan gewoon niet herstellen onderweg. Ik hoop dat ik nu snel herstel en dan verleg ik de focus naar mijn volgende wedstrijd, de Dauphiné."

