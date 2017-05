LIVE Giro: wat brengt de Stelvio teweeg? De Plus moet voorin lossen

Door: redactie

23/05/17 - 14u10

Aanval Van Garderen Van Garderen snelt weg van het peloton. De 28-jarige Amerikaan wil duidelijk nog iets van zijn teleurstellende Giro maken. Intussen komt Anacona voorin aansluiten. Wie komt als eerste boven op de moordende Stelvio?

Anacona waagt de sprong naar acht leiders Van de omvangrijke kopgroep blijven er slechts acht leiders over: Igor Anton (Dimension Data), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), Mikel Landa (Team Sky), Philip Deignan (Team Sky), Gorka Izagirre (Movistar), Andrey Amador (Movistar), Luis León Sánchez (Astana) en Jan Hirt (CCC). Winner Anacona probeert naar het achttal te rijden. ¿¿ Break ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ >Gruppo Maglia Rosa

.@TrekSegafredo and @EquipeFDJ leading the bunch#Giro100 — Giro d'Italia (@giroditalia)

Quintana krijgt duwtje tot ongenoegen van Dumoulin Tom Dumoulin and Bauke Mollema lash out at a Nairo Quintana fan on the Stelvio during stage 16 of the #Giro100 pic.twitter.com/RvJxpyTNkg — Eurosport UK (@Eurosport_UK) Tue May 23 00:00:00 MEST 2017

Ook De Plus past De kopgroep spat uit elkaar, en ook Laurens De Plus moet eraan geloven. Philip Deignan legt een moordend tempo op, in dienst van Mikel Landa. Slechts zeven renners volgen in zijn spoor. Maar voor hoelang?

Kiryienka laat lopen Vasil Kiryienka zet zich voorin op kant. Wie lost de Wit-Rus af? Het peloton is inmiddels genaderd tot op twee minuten.

Uitgedund peloton Veel renners moeten afhaken in het peloton, blijven er nog slechts zo'n veertig stuks over. Ook Sivtsov wordt nu al overboord gegooid. Ondertussen blijft Team Sunweb het tempo bepalen. Ook Movistar en Trek zitten aandachtig voorin.

Op de Stelvio De kopgroep begeeft zich op de Stelvio, een beestachtige klim van 21,7 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1%. De Plus en co hebben een voorgift van meer dan drie minuten, dankzij het beulwerk van Vasil Kiryienka. Mikel Landa voelt zich duidelijk in zijn sas. Passo dello Stelvio, la Cima Coppi del #giro100. pic.twitter.com/0DGRWySJCb — Giro d'Italia (@giroditalia)

Opgave Sean De Bie Andermaal slecht nieuws uit het Belgische kamp: naast Ben Hermans verlaat nu ook Sean De Bie de Ronde van Italië. #Giro100 - @Sean_Bieke has abandoned the race. — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal)

Op naar de Stelvio! Next climb: Passo dello Stelvio (Cima Coppi)#Giro100 pic.twitter.com/mBfMZUPpds — Giro d'Italia (@giroditalia)

Hernieuwde kopgroep Nog 25 renners in de kopgroep, en van onze vijf landgenoten blijft enkel Laurens De Plus over. Daarnaast komt Rui Costa aansluiten, een gevaarlijke klant voor de ritzege. Ook Laurens ten Dam is mee, zo heeft Tom Dumoulin toch een ploegmaat voorin.

Luis León Sánchez als eerste boven Luis León Sánchez bereikt als eerste de top van de Scarponi-klim. Ook Omar Fraile zat klaar, maar wilde zijn langenoot niet meer voorbijsteken. Fraile is zo wel zijn bergtrui virueel kwijt. .@LLEONSANCHEZ is first over the top of Mortirolo, the climb dedicated to Michele Scarponi. #Giro100 pic.twitter.com/fo8FAVWKq7 — Giro d'Italia (@giroditalia)

Sterke Luis León Sánchez Luis León Sánchez maakt indruk voorin. De Astana-renner sleurt aan de kop, en zit met zijn gedachten duidelijk bij zijn overleden ploegmaat. Komt de Spanjaard als eerste boven op de Scarponi-klim? Het peloton volgt op anderhalve minuut. #Giro100 En la fuga han entrado también @Andrey_Amador y un tercer MOV (Herrada, por conf.), además de hombres como Fraile (DDD). 1' casi ya pic.twitter.com/sqvT219oId — Movistar Team (@Movistar_Team) Tue May 23 00:00:00 MEST 2017

Kopgroep door elkaar geschud Terwijl sommige renners afhaken, maken net anderen de sprong naar voren. Zo zitten er met Amador, Landa, Kruijswijk, Rolland, Sánchez, Izagirre en Fraile nu enkele kleppers in de kopgroep. We krijgen koers! Passo del Mortirolo.

I fuggitivi hanno un vantaggio di 1' sul gruppo Maglia Rosa.

140 km al termine. #Giro100 pic.twitter.com/V8PXILukzr — Giro d'Italia (@giroditalia)

Ook Ben Hermans verlaat Giro Slecht nieuws: Ben Hermans geeft op. Onze landgenoot werd ziek op de rustdag, en moet dus noodgedwongen de Giro verlaten. De BMC-renner was met een knappe vijftiende plaats de eerste Belg in het klassement. Dat wordt nu Maxime Monfort, die één plek achter Hermans stond. #Giro100 Unfortunately, @hermansben became sick on the rest day and has abandoned the race. More info to come in our post-race report. — BMC Racing Team (@BMCProTeam)

Opgave Elissonde De 100ste Giro is geen succes voor Team Sky. Eerder stapte kopman Geraint Thomas uit de Ronde van Italië, en nu ook Kenny Elissonde. Intussen valt Omar Fraile aan, de Spanjaard wil duidelijk zijn bergtrui verdedigen.

Mortirolo eist slachtoffers Phil Bauhaus en Daniele Bennati laten meteen lopen op de loodzware Scarponi-klim. Blijven nog 25 stuks over, benieuwd hoeveel er dat straks nog aan de top zijn. I fuggitivi sta affrontando adesso il Passo del Mortirolo #Giro100 pic.twitter.com/MRTDKgDVmI — Giro d'Italia (@giroditalia)

Bennati wint tussensprint De eerste tussensprint was trouwens een prooi voor Daniele Bennati. Naast de Italiaan is er nog een renner van Movistar mee: Winner Anacona. Wordt hij straks de grootste tegenstander van Laurens De Plus? De 21-jarige Belg van Quick-Step Floors is tevens de best geklasseerde renner in de kopgroep. Hij volgt op 22'31" van Tom Dumoulin.

Belgen voorin goed vertegenwoordigd Maar liefst 27 renners in de kopgroep, daarbij vijf Belgen: De Plus, De Buyst, Van den Broeck, Stuyven en Serry. De omvangrijke groep heeft een voorsprong van meer dan een minuut op het peloton. De vlucht van de dag is een feit!

Plots grote kopgroep Meer dan twintig renners hebben de sprong naar voren gemaakt. Het peloton volgt al op meer dan veertig seconden. Is de goede vlucht eindelijk vertrokken?

Snel eerste wedstrijduur De renners hebben in het eerste uur 50,3 km afgehaspeld. Toch slagen Kiryienka (Sky), Mohoric (UAE) en andermaal Bilbao (Astana) erin om zich af te zonderen van het opgezweepte peloton. Al is hun voorsprong momenteel nog beperkt.

Vluchters ingehaald De drie kornuiten worden opnieuw bij de lurven gegrepen. De tickets voor de juiste ontsnapping zijn duidelijk niet goedkoop. Intussen staan er al meer dan veertig kilometer op de teller.

Eerbetoon Astana De Astana-renners hebben vandaag speciale bidons, met daarop Frankje, de papegaai van wijlen Scarponi. Een mooi gebaar. Trekt er nog iemand van de appelblauwzeegroene brigade ten aanval? In the memory of Michele.

Astana pays tribute to Scarponi as the #Giro100 meets the Mortirolo, the "Scarponi climb" pic.twitter.com/iZ1Jwt6boP — Laura Meseguer (@Laura_Meseguer) Tue May 23 00:00:00 MEST 2017

Leiderstrio Branislav Samoilav (CCC), Alexander Foliforov (Gazprom-RusVelo) en Daniel Teklehaimanot (Dimension Data) muizen ervan onder. Het trio heeft al een bonus van twintig seconden, komt er nog iemand aansluiten?

Minuut stilte voor start De renners hielden net voor de start een minuut stilte voor de slachtoffers in Manchester, Nicky Hayden (MotoGP) en de Duitse triatlete Julia Viellehner. The Giro d'Italia at the start observed a minute of silence to remember #Manchester, @NickyHayden and Viellehner #Giro100 pic.twitter.com/refS6GALD8 — Giro d'Italia (@giroditalia)

Opvolger Coppi? In het verleden is het slechts één keer gebeurd dat de renner die als eerste de top van de Stelvio bereikt, dat jaar ook de Giro op zijn naam schrijft. Dat kunststukje deed de legendarische Fausto Coppi in 1953. Wordt Tom Dumoulin de tweede die dat kan realiseren?

Hergroepering Het duo krijgt amper speelruimte en wordt opnieuw opgepeuzeld door het peloton. Het wordt blijkbaar een bikkelharde strijd om weg te raken uit de grote groep. Binnen een veertigtal kilometer komen de renners aan de voet van de Mortirolo.

Eerste aanvalspoging Pello Bilbao van Astana trekt ten aanval. Een eerbetoon aan zijn overleden ploegmaat Scarponi? Straks wordt de Mortirolo immers omgedoopt tot de Scarponi-klim. Intussen krijgen we een reactie van Eugert Zhupa.

Omar Fraile in ontsnapping? Omar Fraile rijdt vandaag in de blauwe bergtrui rond. Aangezien er heel wat punten voor bergklassement te verdienen zijn, zal de Spanjaard van Dimension Data ongetwijfeld voor het offensief kiezen. Het is momenteel nog even wachten voor de vroege vlucht tot stand komt. ¿¿¿¿#Giro100@OmarFraile describes today's @giroditalia stage best: "Crazy but beautiful". Let's go! #Giro100Bikes pic.twitter.com/ZCdGdjhxED — Team Dimension Data (@TeamDiData) Tue May 23 00:00:00 MEST 2017

Partenza! De renners zijn vertrokken! Vandaag drie Alpenreuzen (Stelvio, Mortirolo en Umbrailpas) op het programma. Wie trekt in de koninginnenrit ten aanval? En blijft Tom Dumoulin straks op zijn roze troon? #Giro100 the 3 for climbs today: Mortirolo (12.6 km, 7.7% average), Stelvio (21.7 km, 7.2% average) and Umbrailpass (13.5 km, 8.4% average). pic.twitter.com/h6jax7KRSY — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) Maglia Rosa! pic.twitter.com/LVDhDQduVh — Giro d'Italia (@giroditalia)