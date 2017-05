Kangert (Astana) komt dit seizoen niet meer in actie na aanrijding verkeersbord met lugubere val als gevolg in Giro

SW

video Tanel Kangert rijdt na zijn zware valpartij in de Giro dit jaar geen wedstrijden meer. Dat bevestigt zijn team Astana.

Kangert smakte gisteren in rit 15 op zo'n 8 km van de streep in Bergamo tegen de grond. Hij liep daarbij breuken op in het linkeropperarmbeen en de rechterschouder.



"De prognose is dat hij zes tot zeven maanden moet revalideren. Voor Tanel Kangert is het wielerseizoen 2017 voorbij", luidt het.



Kangert stond zondag voor aanvang van de etappe negende in het klassement, op bijna 4 minuten van leider Tom Dumoulin. De 30-jarige Est was de kopman van Astana, dat kort voor de start van de Giro werd getekend door het dodelijk ongeval op training van Michele Scarponi.