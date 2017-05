Quintana: "Ik geloof er nog in"

Bewerkt door: PL

Nairo Quintana viel vandaag verschillende keren aan in de Giro-rit naar Oropa en nam op een bepaald moment een handvol seconden op Dumoulin. Maar die keerde op eigen tempo terug naar de kopman van Movistar, die uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in de Nederlander en vierde werd op 14 seconden.

"Ik reed een goede klim", stelde Quintana na afloop. "Ik probeerde het verschillende keren en sloeg een kloofje, maar kon finaal het verschil niet maken. Ik voelde me echt sterk en zette mijn rivalen onder druk. Ik had gehoopt om hier tijd te pakken en beter voor de dag te komen, maar Tom was vandaag de betere."



Wel nam Quintana tijd op enkele concurrenten voor het klassement. "Ik moet me troosten met die gedachte, maar ik geef toe dat ik wel teleurgesteld ben na vandaag. Nochtans had ik goede benen en dat sterkt me ergens wel voor wat nog komen moet. Zo'n rit zoals vandaag, eerst vlak en dan slechts één klim naar de top, is in het voordeel van bepaalde renners. Volgende week, in de slotweek, komen er andere etappes en ik geloof er nog in. Er staat heel wat klimwerk op het menu en mijn gevoel is goed. Dat bewijzen ook mijn statistieken, ik moet gewoon blijven vechten en zal zeker blijven aanvallen, zolang ik dat kan."