Jasper Stuyven: "Gaviria zat op een ander niveau"

Eline Van Der Meulen

19/05/17 - 20u56 Bron: Belga

© photo news.

Voor de derde keer in deze Ronde van Italië plaatste Jasper Stuyven zich in de top drie van een etappe. "Hier moet ik blij mee zijn", legde de Belg van Trek-Segafredo zich neer bij de suprematie van Fernando Gaviria.

Rit 13 was de laatste kans voor spurters, en de voorlaatste waarin Stuyven mogelijkheden voor zichzelf zag. Toch moest de Belg in de slotfase er eerst voor zorgen dat zijn ploegmaat Bauke Mollema in veilige positie voorin het peloton kwam te zitten. Al kon hij daarbij blijkbaar vooral rekenen op het werk van zijn jongere ploegmaat Mads Pedersen. "Heel indrukwekkend wat die deed. Hij bleef maar rijden in de wind. Het was vooral om Bauke veilig te houden, maar ik kon er ook van profiteren", aldus Stuyven na afloop. In de spurt kon Stuyven zijn eigen kans gaan, want ploegmaat Giacomo Nizzolo verdween eerder al uit deze Giro. "Met nog 5,5 kilometer te gaan, aan het grote rondpunt, kon ik mijn eigen ding beginnen te doen. Ik volgde wat wielen, zat goed, maar ik moest toch een lichte versnelling in de wind plaatsen net voor de bocht naar links. Maar ja, Gaviria zat echt op een hoger niveau. Uiteraard wil je winnen, maar een derde plek is niet slecht. Als je alles bekijkt, moet ik daar blij mee zijn. Anderzijds ben ik nog altijd aan het mikken op die zege."

Dumoulin verwacht zich aan lastige zaterdagrit

Tom Dumoulin beleefde al bij al een rustige dag in het roze in de Giro. De kopman van Giant liet zich niet nerveus maken toen de wind even zijn rol speelde in het peloton en werd sterk omringd door zijn team. "Zaterdag wordt een lastige etappe", erkende hij, "ik verwacht me aan veel aanvallen."



Morgen staat een korte etappe op het programma, 131 km slechts waarvan de eerste 120 vlak en dan de slotklim van 11 km naar Oropa, met pieken tot 13, 14 procent op het eind. "Het is een klim die me moet liggen", stelde Dumoulin, "Het zal een lastig half uur zijn op het eind, maar ik hoop dat roze te behouden. De slotweek zal lastiger zijn dan de etappe van zaterdag."



Dumoulin telt 2:23 voorsprong op de Colombiaan Nairo Quintana (Movistar), 2:38 op zijn landgenoot Bauke Mollema (Trek-Segafredo). Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) staat vierde op 2:47. "Mijn rivalen hebben me zwaar getest na de tijdrit en die test heb ik doorstaan. Sindsdien was het vrij rustig, maar ik zou daarom niet zeggen dat mijn vertrouwen is gegroeid. We moeten waakzaam blijven en we wisten vooraf dat de etappes van de voorbije twee dagen op maat waren van de sprinters. De komende dagen wordt een ander verhaal. Ik verwacht me aan veel aanvallen. Movistar heeft het sterkste team en met Quintana de beste klimmer, maar ik moet ook rekening houden met andere renners die mikken op een klassement."