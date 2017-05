LIVE: klassementsmannen voorin, stuurt stevige zijwind een massasprint in de war?

Door: redactie

19/05/17 - 15u40

Vluchters Mohoric, Albanese en Broett. © TDW.

Vandaag zijn de sprinters voor de laatste keer aan zet. De renners krijgen 167 kilometer onder de wielen geschoven met aankomst in Tortona, de plek waar wielericoon Fausto Coppi in 1960 het leven liet. Ook de etappe van morgen wordt een eerbetoon aan 'Il Campionissimo', want het startschot wordt namelijk in zijn geboortedorp Castellania gegeven.



Terug naar vandaag: een rit zonder hellingen. Dat betekent dat we ons straks allicht mogen opmaken voor de laatste massasprint in deze Giro. Wie kan Fernando Gaviria van zijn vierde ritzege houden? André Greipel zal alvast gemotiveerd zijn. 'De Gorilla' vertrekt immers vanavond weer naar huis om zich voor te bereiden op de Tour.



Klik hieronder in de balk 'live commentaar' op de bijdrage van onze Nederlandse collega's.