LIVE Giro: slechts drie vluchters, peloton laat begaan

18/05/17 - 11u40

Gaviria was al twee keer aan het feest in deze Giro. © ap.

Giro Een etappe van 234 kilometer met twee beklimmingen (één van derde en één van tweede categorie) in het eerste gedeelte van de langste rit in deze Ronde van Italië. Daarnaast is de laatste 100 kilometer bijna zo vlak als een biljarttafel. Een ideaal parcours dus voor een massasprint. Krijgen we weer een duel tussen Caleb Ewan, André Greipel en Fernando Gaviria? Die laatste kan namelijk met een nieuwe ruiker zijn hattrick in deze Giro vervolledigen. Die andere twee kunnen dan weer voor de tweede keer zegevieren. Of verrast er iemand het peloton met een late uitval?



