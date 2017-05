Italiaanse kampioen Giacomo Nizzolo stapt uit Giro

XC

De Italiaanse kampioen Giacomo Nizzolo gaat vandaag niet meer van start in de elfde etappe van de Giro. De renner van Trek-Segafredo heeft last van een pollenallergie en zit daarnaast niet in zijn beste vorm.

Nizzolo begon zijn seizoen pas eind april in de Ronde van Kroatië nadat hij lange tijd out was met een knieblessure. De 28-jarige Italiaan kreeg nadien zijn conditie niet meer op peil bij aanvang van de 100ste Ronde van Italië. Meer dan een derde plek in de derde etappe zat er dan ook niet in. Hij zakte vanmorgen nog af naar de start in Firenze, maar besloot later toch nog huiswaarts te keren. Jammer, want Nizzolo won de voorbije twee edities de puntentrui in de Giro.