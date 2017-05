Campenaerts slaagt in opzet: Carlien wil op date met hem

BCL

17/05/17 - 07u11

Op Instagram postte Carlien Cavens gisteravond laat deze foto: (nog) geen date met Campenaerts, wel met twee vriendinnen. © instagram carliencavens.

GIRO Als het op Tinder niet lukt, dan maar een poging wagen tijdens de Giro, moet Victor Campenaerts (25) gedacht hebben. De Belgische kampioen tijdrijden moest zich gisteren in de Ronde van Italië sparen voor zijn knechtenrol voor ploegmaat Steven Kruijswijk en werkte zich dan maar op een andere manier in de kijker.

"Carlien, daten?" Dat waren de niet mis te verstane woorden die in het groot op zijn borstkas gestift stonden toen Campenaerts op het startpodium van de tijdrit ostentatief zijn shirt openritste. En ook nadat hij over de streep bolde-hij finishte als 182ste - kwam de casanova in Campenaerts nog eens naar boven.



Gisteravond laat - na een hele dag wachten - kreeg de Belgisch kampioen dan toch een antwoordje: ja, Carlien wil best op date met hem. Campenaerts leerde de Antwerpse Carlien Cavens (30) een drietal jaar geleden kennen in het zwembad, waar hij als ex-triatleet zwemles gaf aan de groep van Carlien, een recreatief triatlete. "Ik heb altijd al een zwak voor haar gehad, dus bij deze."



Leuk detail: Campenaerts' ploegmaat Jos van Emden vroeg zijn vriendin Kimberley drie jaar geleden ten huwelijk tijdens de klimtijdrit van de Giro. Zij zei ook ja.