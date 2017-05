LIVE Giro: kopgroep dunt uit op laatste klim, drie Belgen mee voorin

Door: redactie

17/05/17 - 16u10

Giro In de elfde rit van de Giro moeten de renners tussen Firenze en Bagno di Romagna 161 kilometer afhaspelen. Onderweg wachten vier beklimmingen (twee van tweede en evenveel van derde categorie). De top van de laatste helling ligt op 25 kilometer van de aankomst. Nadien volgt een lange afdaling met nog een knikje in. Een ideale etappe voor een vroege vlucht om het tot de meet uit te zingen. Schuift er opnieuw een landgenoot mee? Of willen enkele klassementsrenners revanche nemen voor de mindere tijdrit gisteren?



