LIVE Giro: Kiryienka valt in laatste bocht, maar heeft wel nieuwe toptijd. Wie duikt onder de chrono van de Wit-Rus?

16/05/17 - 14u15

Giro Vandaag staat er een heuvelachtige tijdrit van 39,8 kilometer, met onderweg een klim van vijf kilometer aan vier à vijf procent, op het menu. Daarna volgt een stuk vals plat, waar de sterke mannen met de grote motor het verschil kunnen maken. Spek voor de bek dus van Tom Dumoulin. De kans is dan ook vrij groot dat de Nederlander vanavond het roze pakt. Hij begint met een achterstand van een halve minuut op Nairo Quintana.



Thibaut Pinot wordt misschien wel de grootste tegenstander van 'Turbo Tom'. De kopman van FDJ heeft de laatste tijd veel uren op zijn tijdritfiets versleten, en versloeg vorig jaar nog Dumoulin in een strijd tegen de klok in de Ronde van Romandië. Voor de dagzege wordt het verder nog uitkijken naar Vasil Kiryienka en Bob Jungels. Ook de Belgische tijdritspecialist Victor Campenaerts is van de partij, maar hij moet zich immers sparen om morgen zijn kopman Steven Kruijswijk bij te staan.



