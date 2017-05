LIVE Giro: massale valpartij aan de voet van de Blockhaus, Thomas voornaamste slachtoffer

Door: redactie

14/05/17 - 15u45

© afp.

Giro Daags voor de rustdag krijgt het peloton in de negende etappe van de Giro een korte rit van 149 km voorgeschoteld, maar wel met aankomst boven op de Blockhaus (eerste categorie), een beklimming van 13 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4%. De steilere stukken bevinden zich echter in het midden van de klim, daardoor hoeven de favorieten niet lang te wachten. Krijgen we voor het eerst vuurwerk in de Giro of gaan de klassementsrenners andermaal pokeren?



