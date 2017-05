Quick.Steprenners voelen stilaan de vermoeidheid: "Vandaag hebben we écht moeten knokken"

Nico Dick in Italië

13/05/17 - 19u58

Giro De mannen van Quick.Step Floors hebben tussen Molfetta en Peschici weinig kunnen genieten van het schilderachtige decor. Onderweg moesten ze zowel het roze van Jungels als de puntentrui van Gaviria verdedigen. Om met de woorden van Iljo Keisse te zeggen: "Het aanvangsfase was pittig, het middenstuk was pittig en de finale was... jawel, pittig."

© belga. Iljo Keisse zat zowaar in de vroege ontsnapping. Nu ja, vroeg... Het duurde wel even voor die tot stand kwam. "Het was meteen 'volle bak'. 54 km/u in het eerste koersuur", vertelt Keisse. "Toen het scheurde, bleek ik mee met een dozijn anderen. Nee, dat was niet echt de bedoeling." Waarop Keisse even zijn woorden wikt. "Pas op, het is tot nu toe een zeer geslaagde Giro voor ons. En we hebben allemaal al ons best gedaan. Maar over het begin van deze rit moeten we vanavond toch eens rustig praten. Als je zes, zeven keer in de radio (oortjes, red) roept om naar voor te komen en het gebeurt niet. Tja, dan kan het zijn dat er plots 13 man wegrijdt met dat je niet de juiste man meehebt (doelt op zichzelf, red)."



De Gentenaar werd ook vrij vroeg gelost, waarna hij snel opnieuw weer zijn werk opknapte op de kop van het peloton. "Tot op 17 kilometer van de finish, denk ik. Dan was het helemaal op." Dat de Giro nu pas begint, lezen we her en der. Dat moet je Keisse niet vertellen. "Het is al een verdomd zware week geweest. Voor ons zeker. Oké, meestal moet je maar een mannetje per dag opofferen. In de sprintetappes kregen we hoe dan ook steun van Orica-Scott en Lotto-Soudal. Maar vandaag hebben we voor het eerst echt moeten knokken. En uiteraard kruipt dat in de kleren."



Toch is Keisse overtuigd dat ze die roze trui van Jungels niet zomaar moeten inleveren. "Als hij hem kwijtspeelt, dan is dat geen drama. Maar zomaar laten schieten gaan we sowieso niet doen. Dat is niet de filosofie bij Quick.Step. Wat als de Luxemburger ook nog na de tijdrit van dinsdag aan de leiding staat? Dan wordt de tweede week ook zwaar hé. Dat is een vaststelling, ja." Lees ook Stuyven geraakte niet in ontsnapping: "Ik reed met een schaduw rond"

De Plus voelt zich nog kiplekker Ook ploegleider Geert Van Bondt beseft dat het niet evident is. "Natuurlijk is het al zwaar geweest. Dat merkten we vandaag. Na de eerste klim verzeilden al vier van onze jongens in de laatste groep. Maar daar staat toch wel wat tegenover. We wonnen al twee ritten en we leiden op dit moment in drie klassementen (Jungels is ook beste jongere, red). Onze Giro is al fantastisch geweest, terwijl we hier toch met een aantal jongeren van start zijn gegaan. Denk maar aan Laurens De Plus. Die doet het geweldig. Vandaag ook weer. We zien wel waar het schip de komende dagen strandt. Natuurlijk willen we het roze zo lang mogelijk houden, anderzijds... het is ook niet de bedoeling dat iedereen straks stikkapot zit." © TDW.

De Plus voelt zich in elk geval nog kiplekker. "Ik heb zelfs de hele laatste klim voor mijn rekening genomen. Moe? Dat valt best mee. Ik kijk al uit naar morgen." De negende rit wordt -na de etappe met aankomst op de Etna- de tweede test voor de klimmers, met de finish op de legendarische Blockhaus.