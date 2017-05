Gorka Izagirre rekent af met medevluchters op steile slothelling in Giro, Jungels behoudt roze trui

XC

De achtste rit in de Ronde van Italië was een prooi voor Gorka Izagirre. De 29-jarige Spanjaard van Movistar reed op de steile slothelling weg van zijn medevluchters en haalde het uiteindelijk voor Giovanni Visconti (Bahrein-Merida) en Luis León Sánchez (Astana). Bob Jungels (Quick-Step Floors) behoudt de roze leiderstrui.

De finale leek vooraf te lastig voor de sprinters, daarnaast wilden de klassementsrenners de benen sparen daags voor de zware rit met aankomst op de Blockhaus. Een ideale kans voor de vrijbuiters dus. Daarom waren de tickets van de vroege vlucht allerminst goedkoop. Na een razendsnelle start, met maar liefst een gemiddelde van bijna 55 km/u na het eerste uur, slaagden er toch zestien renners in om zich af te zonderen, daarbij twee Belgen: Jasper De Buyst en Iljo Keisse. De grote ploegen waren voorin vertegenwoordigd, wildcard-teams Willier Triestina en Gazprom hadden de slag gemist en moesten in de achtergrond aan het werk.

Intussen werden Jasper De Buyst en Iljo Keisse opgepeuzeld door de grote groep, terwijl anderen - waaronder Giovanni Visconti - de oversteek naar de restanten van de vroege vlucht maakten. Luis León Sánchez werd gegrepen, en we kregen vijftien renners voorin, daarbij ook de 24-jarige Valerio Conti. De jonge Italiaan van UAE Team Emirates stond slechts op een dikke twee minuten in het klassement en nam zo virtueel de roze trui van Bob Jungels over. Het sein voor Quick-Step Floors om het tempo in het peloton de hoogte in te jagen.

Knotsgekke finale

Vooral Iljo Keisse maakte indruk. Eerder nog mee in de kopgroep, maar later in de achtergrond vol aan de bak. Onder zijn commando werd de voorsprong van de vluchters meteen gehalveerd. Voorin zat Giovanni Visconti duidelijk met de ritzege in zijn hoofd. De Italiaan van Bahrein-Merida dropte een bommetje, en kreeg nadien het gezelschap van Gregor Mühlberger, Luis León Sánchez, Valerio Conti en Gorka Izagirre. Het vijftal snelde naar Peschici, klaar voor een spektakelrijke finale.



Er werd slag om slinger gedemarreerd, en Mühlberger van Bora-Hansgrohe werd overboord gegooid. Landa probeerde de favorieten te verrassen met een late uitval, maar de Spanjaard werd enkele kilometers later al ingerekend. De winnaar zat voorin. Met z'n vieren begonnen ze aan de steile slotklim, met Valerio Conti op kop. De jonge Italiaan, boordevol zenuwen, ging echter in een bocht bergop onderuit. Daardoor sloeg Gorka Izagirre meteen een bres, en die kleine voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Giovanni Visconti en Luis León Sánchez werden respectievelijk tweede en derde. Bob Jungels blijft leider.