LIVE (13u20): krijgen we koninklijk duel Greipel-Gaviria of laten sprinters zich verrassen in Messina?

Door: redactie

10/05/17 - 00u00

Koersdag nummer vijf in de Ronde van Italië en daags na het eerste robbertje bergop op de beroemde vulkaan Etna lijken de sprinters weer aan hun trekken te komen in een etappe over 159 kilometer met start in Pedara en aankomst in Messina. Die Siciliaanse stad kennen we beter als de thuishaven van Vincenzo Nibali, in deze grote ronde op zoek naar zijn derde roze trui. André Greipel en Fernando Gaviria mogen alvast dromen van een ritzege of laten de snelle mannen zich ringeloren door de vrijbuiters en aanvallers? Volg het hier LIVE mee!