LIVE vanaf 12u05: vuurwerk op de Etna?

Fernando Gaviria tijdens de rustdag gisteren in Cefalu. © photo news.

GIRO

Geen beest. Als je het niet tot leven wekt, tenminste. Toch moet de Etna vandaag een eerste keer borg staan voor spanning en spektakel in de 100ste Ronde van Italië. Met dank aan een felle, gemene wind. Laat maar komen, die sportieve uitbarsting. Drie keer finishte de Giro al op de Etna. In twee gevallen baarde de 'slapende kat' een muis. Ook vandaag? Niet als het aan 'kind van de streek' Vincenzo Nibali ligt. Oorlog, voorspelt hij. "Ik wil woensdag in het roze naar mijn thuishaven toe." Volg het hier vanaf 12u05!