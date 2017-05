LIVE Giro: Polanc op weg naar de zege? Favorieten houden zich gedeisd

XC

172 km: Pech voor Landa! Mikel Landa, één van de favorieten, rijdt lek op een slecht moment. Hij krijgt een nieuw wiel van teammaat Sebastian Henao. Hij probeert nu zo snel mogelijk weer voorin te geraken, al zal dat ongetwijfeld krachten kosten!

169 km: Rolland dropt bommetje Pierre Rolland valt aan op ruime afstand van de top. De favorieten geven de renner van Cannondale-Drapac wat speelruimte. De Fransman volgt dan ook al op meer dan drie minuten in het klassement.

167 km: Van Garderen staat stil Tejay van Garderen staat plots stil op de Etna. De BMC-kopman heeft een mechanisch probleem, maar kan meteen weer verder. Intussen is de 39-jarige Paolo Tiralongo aangevallen. Een moedige poging van een van de ouderdomsdekens van het peloton. #Giro100 looked like a mechanical for Tejay van Garderen but it was quickly resolved and his @BMCProTeam teammates were around him. — BMC Racing Team (@BMCProTeam) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

166 km: Polanc solo Jan Polanc, de sterkste man voorin, gooit nu ook Janse van Rensburg overboord. De Sloveen heeft nog een voorgift van 3'45" op het peloton. Intussen laat ook Gaviria lopen. Hij neemt stilaan afscheid van zijn roze trui. ¿¿ @PolancJan solo ahead #Giro100 — Giro d'Italia (@giroditalia) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

163 km: valpartij Kruijswijk! In een rotvaart stormt het peloton richting de Etna. Het ging zo snel dat een resem renners (waaronder Gaviria) verkeerd reed. Verwarring alom en ook enkele renners gingen tegen de vlakte. Onder meer Steven Kruijswijk ging tegen de vlakte, al keert hij allicht snel terug. Ook Zakarin en Ten Dam werden opgehouden. #Giro100 Confusión en una de las curvas previas al inicio del Etna. Los MOV salvan el trance y conducen a @NairoQuinCo. -16 km, 4'10" pic.twitter.com/4e4xE40rbb — Movistar Team (@Movistar_Team) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

160 km: Etna niet voor het eerst in Giro De Etna is geen onbekende in de Giro. Eerder werd de vulkaan ook al in 1967, 1989 en 2011 beklommen. Zes jaar geleden reed Contador tijdens de negende etappe de tegenstand in de vernieling. Jan Bakelants zat toen in de goede vlucht, maar werd op een dikke drie kilometer van de streep opgepeuzeld. 'El Pistolero' pakte de dagzege en veroverde meteen de roze leiderstrui. De Spanjaard won dat jaar de Giro, maar moest die later weer inleveren na een positieve dopingplas op het middel clenbuterol. Daardoor schreef de betreurde Scarponi de Ronde van Italië van 2011 op zijn naam.

153 km: peloton maakt tempo De manschappen van Nibali leggen er duchtig de pees op. Greipel en co laten zich vrijwel meteen uitzakken. Voorin is Jan Polanc de beul. De Sloveen wil duidelijk de dubbelslag slaan, enkel Janse van Rensburg hangt nog in zijn wiel. Voor Brutt ging het te snel. Op naar de Etna! Etna is coming soon / Presto arriva l'Etna #Giro100 pic.twitter.com/3sdNMeiHIN — Giro d'Italia (@giroditalia) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

148 km: Gaviria misrekent zich opnieuw Opmerkelijk: Gaviria sprint opnieuw weg uit het peloton, maar er vielen wederom geen punten te rapen. Vreemd manoeuvre van de roze trui. #giro100 33kms a meta Fernando Gaviria gana se lanza por el Sprint intermedio #GiroxESPN #Giro100xRCN pic.twitter.com/Hcfa3UKhwB — Mundo Ciclistico (@mundociclistico) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

146 km: Brutt wederom eerste bij tussensprint Brutt krijgt de punten bij de tweede tussensprint cadeau van zijn medevluchters. De drie dappere lieden hebben nog 34 kilometer af te leggen, en dat met een mooie bonus van zes minuten. Houden ze stand?

136 km: geen Alafaci meer voorin Alafaci moest net voor de tussensprint lossen en raakt niet meer voorin. Hij volgt nu al op twee minuten. Blijven er nog slechts drie vluchters over: Jan Polanc, Jacques Janse van Rensburg en Pavel Brutt.

129 km: misser van Gaviria Rozetruidrager Gaviria versnelt net voor de tussensprint. De Colombiaan heeft dus blijkbaar ook een doel gemaakt van de puntentrui, maar hij vergist zich. Er waren slechts enkel punten te verdienen voor de top drie.

123 km: Brutt wint tussensprint Terwijl Jan Polanc op een lastige strook richting tussensprint stevig tempo maakt, krijgt Eugenio Alafaci het voorin moeilijk. De Trek-renner moet een kloofje laten. Pavel Brutt is de enige die sprint voor de punten. De Rus pakt dan ook de volle buit.

113 km: Losada tegen de vlakte Alberto Losada van Katusha komt in de afdaling na de Portella Fermina Morte ten val. De voormalige meesterknecht van Joaquin Rodriguez tast meteen naar het sleutelbeen, dat ziet er niet goed uit. Mogelijk een belangrijke pion minder in de finale voor Ilnur Zakarin. #Giro100 Caída del español @losadin (@katushacycling). Parece serio. pic.twitter.com/aw81Zp444j — CiclismoInternacinal (@CiclismoInter) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

110 km: wie zijn favorieten? Welke favorieten moeten we straks in de gaten houden? Het wordt zonder twijfel uitkijken naar Quintana en Nibali, de grootste kanshebbers om de Giro te winnen. Daarnaast zijn er met Pinot, Kruijswijk en het Sky-duo Landa en Thomas nog enkele uitstekende klassementsrenners. Tot slot worden ook Dumoulin, Van Garderen, Mollema, Yates, Zakarin en Jungels voorin verwacht. Maakt iemand van die namen vandaag al het verschil?

100 km: Bahrein-Merida helpt Quick-Step Quick-Step Floors moet het in het peloton niet langer alleen opknappen. De Belgische WorldTourformatie krijgt echter steun van Bahrein-Merida, de ploeg van Vincenzo Nibali. Zij pitsen meteen twee minuten van de voorsprong van de vier avonturiers af. Jan Polanc, Jacques Janse van Rensburg, Eugenio Alafaci en Pavel Brutt hebben zo nog een bonus van zes minuten.

90 km: Jacques Janse van Rensburg als eerste boven Jacques Janse van Rensburg van Dimension Data komt als eerste boven op de Portella Fermina Morte. Hij pakt de bergpunten weg, net voor de neus van Jan Polanc. Die laatste is gefrustreerd en deelt een kleine tik uit aan de Zuid-Afrikaan. Janse van Rensburg deed de deur een beetje dicht, maar dat gebaar van Polanc was alleszins niet nodig. Handbags #Giro100 pic.twitter.com/uVcvZgs6iQ — LRP 7.4WattsPerKg¿ (@6WattsPerKg) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

85 km: opgave Rohan Dennis! Slecht nieuws voor BMC. Rohan Dennis, een van hun speerpunten, stapt uit de Giro. De Australiër kwam eergisteren in de slotfase van de derde rit ten val, en ondervindt nu te veel hinder om nog verder te koersen. Jammer, Dennis kreeg net voor het eerst zijn kans als klassementsrenner in een grote ronde. #Giro100 Unfortunately, @RohanDennis has been forced to abandon the race due to the effects of his stage 3 crash. More details to come. — BMC Racing Team (@BMCProTeam) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

81 km: nog 100 kilometer Met nog honderd kilometer voor de boeg heeft het leiderskwartet een voorsprong van meer dan acht minuten op het peloton. Het is dus goed mogelijk dat de vroege vlucht zal standhouden tot het eind. Quick-Step krijgt voorlopig geen steun van andere teams. Neemt iemand zijn verantwoordelijkheid? De vier koplopers zitten intussen halverwege de eerste klim.

70 km: extra motivatie voor Nibali? Misschien wil Vincenzo Nibali de roze trui wel. Morgen krijgen de renners een vlakke rit van 159 km onder de wielen geschoven met aankomst in Messina, immers de thuishaven van Nibali. 'De Haai' kan dus mogelijk in de leiderstrui in 'zijn' streek koersen. Ideaal scenario: Nibali wint vandaag op de Etna met drie Nederlanders in zijn wiel. De haai in het roze 'zijn' Messina binnen. #Giro100 — Bram van der Ploeg (@BvdPloegg) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

65 km: op de Portella Fermina Morte De renners bedwingen momenteel de lange Portella Fermina Morte. Teklehaimanot moet nog niet vrezen voor zijn bergtrui op die eerste helling, maar wel op de slotklim. Boven op de Etna liggen er maar liefst 35 punten te rapen. De kans is dus groot dat de Eritreeër morgen niet meer in het blauw rijdt. Première ascension de la journée, trèèès longue. #Giro100 pic.twitter.com/kvZEBgprgu — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017

60 km: Quick-Step bepaalt tempo Quick-Step Floors regelt het tempo in het peloton. Zij maken geen haast, zelfs roze trui Gaviria reed zelfs even mee op kop. Het leiderskwartet heeft intussen een bonus van een dikke vijf minuten.

De vluchters hebben maar liefst 50 km afgelegd in het eerste wedstrijduur. Zij stormen naar de eerste klim van de dag. De Portella Fermina Morte is 32,7 km lang, en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 4,5 procent.

¿¿ Cefalù - Etna, 181 km ¿¿¿¿¿¿¿¿

¿¿ Finish 5-5.30 PM

#¿¿ #Giro100 pic.twitter.com/VM47u8Bdie — Giro d'Italia (@giroditalia)

34 km: Jan Polanc straks leider? Mocht de vroege vlucht standhouden, heeft Jan Polanc misschien wel het meeste kans om een dubbelslag te slaan. De Sloveen is de beste klimmer van het viertal en won twee jaar geleden ook al een etappe in de Giro.

30 km: wie wil het roze? Fernando Gaviria zal morgen niet meer in het roze rijden. Dan rijst de vraag: wie neemt de leiderstrui straks over? Wie van de favorieten wil zo vroeg in de Giro de roze trui pakken? Mochten de kleppers zich gedeisd houden, heeft de vroege vlucht zeker kans op slagen.

De goede vlucht van de dag is een feit. We geven nog eens de samenstelling van de kopgroep: Jan Polanc (UAE), Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data), Eugenio Alafaci (Trek) en Pavel Brutt (Gazprom). Die laatste is de best geplaatste voorin. De Rus staat 82ste in het klassement en volgt op 1'48" van Gaviria.

¿¿¿¿¿¿¿¿ Jacques Janse Van Rensburg, Pavel Brutt, Eugenio Alafaci, Jan Polanc

¿¿ km 16

¿ 1'57"#Giro100 — Giro d'Italia (@giroditalia)

10 km: Jauregui en Schlegel missen aansluiting Jauregui en Schlegel zijn er niet in geslaagd om de sprong naar voren te maken. Daardoor heeft CCC voor het eerst geen mannetje mee voorin. Het leiderskwartet heeft al een voorgift van twee minuten.

5 km: meteen actie voorin Vier renners gaan vol in de aanval: Jan Polanc (UAE), Pavel Brutt (Gazprom), Jacques Janse van Rensburg (Dimension Data) en Eugenio Alafaci (Trek). Is de goede vlucht al vertrokken? Ook Jauregui (AG2R) en Schlegel (CCC) zijn op komst.

Partenza! De renners zijn los! Onder goede weersomstandigheden is het wachten op de eerste aanvalspoging. Krijgen we voor het eerst een Belg mee in de vroege vlucht? Nog even afwachten. Go! #Giro100 pic.twitter.com/gbafcHXxfJ — Giro d'Italia (@giroditalia)

Klassementsrenners aan zet Dag dames en heren, de renners trekken zich binnen een twintigtal minuten op gang. Vandaag staat er een rit van 181 km, met aankomst boven op de Etna, op het programma. Onderweg wacht nog een klimmetje van tweede categorie, de Portella Fermina Morta. De klassementsrenners zijn dus voor het eerst aan zet. Etna. After only 3 days of racing. And after a rest day. The first big battle. The volcano will take its sacrifices... #Giro100 pic.twitter.com/HrZ6ptQi5b — Mihai Cazacu (@faustocoppi60) Tue May 09 00:00:00 MEST 2017