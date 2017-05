Oeps: iets te enthousiast Playboymodel veroorzaakte bijna massale crash tijdens Giro

TL

8/05/17 - 17u21

Summers postte de video zelf op Instagram. © kos.

video

Het Britse Playboymodel April Summers heeft tijdens de Giro bijna een massale valpartij veroorzaakt. De rondborstige blondine postte zelf een filmpje op Twitter waarin te zien is hoe ze wel erg enthousiast reageert als het peloton aan hoge snelheid nadert. Summers besliste om ostentatief te applaudisseren en dat was niet echt een goed idee, want bijna reden de renners haar aan.



Summers trok haar uitgestoken armen al snel terug en ze vermeed zo waarschijnlijk een stevige crash. Op Twitter regende het al snel scherpe reacties aan haar adres, maar veel leek de 28-jarige Britse zich daar niet van aan te trekken. Ze deelde gretig alle artikels die verschenen over haar 'stunt'.