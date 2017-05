Gaviria: "Ik voelde me schuldig tegenover mijn ploegmaats"

Door: redactie

7/05/17 - 20u22 Bron: Belga

© photo news.

GIRO Fernando Gaviria maakte in de derde Girorit het werk af nadat zijn ploegmaats van Quick-Step de rode loper voor hem hadden uitgerold. "Nu hebben we de overwinning die we als team verdienen", bedankte de Colombiaan zijn Belgische ploeg.

© TDW. Ritwinst, de roze trui, de witte trui als beste jongere en de leidersplaats in het ploegenklassement. Quick-Step sloeg in Cagliari heel wat vliegen in één klap. Gaviria mocht aan het eind de honneurs waarnemen:"Dit is een enorm plezier, dankzij het werk van de ploeg. Ik voelde me de voorbije dagen schuldig tegenover mijn ploegmaats, omdat mijn benen toen niet antwoordden. Nu hebben we de overwinning die de ploeg verdiende."



Quick-Step was de dominante factor in de waaierfinale. "Alle ploegen wisten dat de wind daar juist stond voor waaiers. Wij waren op het juiste moment op de juiste plek. Mijn ploegmaats waren erg sterk en draaiden de gas open. We maakten gebruik van de wind, en bereikten zo dit succes. We wilden een overwinning voor de eerste rustdag, zodat we daarvan konden genieten."



Gaviria is nog maar de vierde Colombiaan die de roze trui mag dragen, na Rigoberto Uran, Nairo Quintana en Esteban Chaves. En dat in zijn allereerste grote ronde. "Ik kruip vandaag in bed met de Maglia Rosa. Al zal ik niet veel slapen. Niemand zal deze trui morgen van mij kunnen stelen." Lees ook Indrukwekkend Quick-Step grijpt macht in Giro met straffe waaierexplosie, ritzege en roze voor Gaviria

Theo Bos neemt onze man in de Giro mee naar de finish

De Giro niet op de VRT? Deze deerne doet ons daar op slag vrede mee nemen © TDW.

Bob Jungels (Quick-Step) had een flink aandeel in de dubbelslag die zijn ploegmaat Fernando Gaviria sloeg. De Luxemburgse kampioen was de grootste motor bij het waaiertrekken en liep tien seconden uit op de andere klassementsrenners. "Soms is anticiperen beter dan reageren", liet Jungels zijn aanvallershart spreken in zijn eerste reactie na de finish. "Ik denk dat iedereen nerveus was toen dat open stuk naast de zee er in de finale aankwam, ook wij. Zelfs zonder versnelling zou mijn hartslag door de zenuwen omhoog gegaan zijn. Zelf had ik al een plannetje voor die zone klaar."



Dat plannetje bleek zo hard op kop beuken dat er kloven vielen in het peloton, en dat gebeurde ook. "Ongelooflijk dat we met de ploeg zes man mee hadden (aanvankelijk waren dat er zelfs zeven, red.). Dat toont de spirit binnen onze ploeg. We zijn een team met ervaring in deze situaties, maar je moet ook een beetje geluk hebben. Vandaag was een mooie combinatie van die twee." Bob Jungels (r) en Fernando Gaviria vieren de dubbel van Quick.Step-Floors. © photo news.