Indrukwekkend Quick-Step grijpt macht in Giro met straffe waaierexplosie, ritzege en roze voor Gaviria

Door: redactie

7/05/17 - 16u55

© afp.

Derde etappe in de Giro op Sardinië, een tweede massasprint in de maak. Dat is tenminste wat iedereen dacht. Tot de Belgische waaierspecialisten van Quick-Step Floors in volle finale een serieuze coup pleegden met een straf staaltje waaierrijden. Met zes blauwe mannetjes in een kopgroep van 10 streden ze vol overgave tegen de bierkaai en dat in dienst van Bob Jungels. De Luxemburgse kampioen, die op een goed klassement mikt, reed zich echter mee de naad uit de broek voor sprintbom Fernando Gaviria. De gedoodverfde troonopvolger van Tom Boonen klaarde het klusje in de sprint en pakt meteen ook de roze trui over van André Greipel (Lotto-Soudal).

De nog altijd maar 22-jarige Gaviria, die na zijn exploot en die van zijn team uitvoerig gefeliciteerd werd door zijn familie, vloerde in de Sardijnse hoofdstad Cagliari de Duitser Rüdiger Selig uit de Boraploeg van wereldkampioen Peter Sagan en de Italiaanse kampioen Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Voor het indrukwekkende waaierblok Quick-Step is het meteen de 25ste zege van het seizoen. Als toemaatje mag sprintbom Gaviria in het roze pronken, een trui die hij overneemt van de door kettingproblemen verschalkte André Greipel.



De vlakke etappe over 148 kilometer was het ideale terrein voor vier vogels om hun vleugels uit te slaan. De Italiaanse sprinter Sbaragli (Dimension Data) was de meest opmerkelijke naam vooraan, hij kreeg het gezelschap van de Rus Rovny (Gazprom), de Sloveen Tratnik (CCC) en de Albanees Zhupa (Wilier). De snelle Kristian Sbaragli pikte echter enkel de eerste tussenspurt mee en liet zich vervolgens opnieuw inrekenen. Jan Tratnik was de dapperste telg in de spits, maar ook de Sloveen werd op ruim 20 kilometer van de streep tot de orde geroepen. De wind wakkerde onderhand fel aan op Sardinië, waren we op weg naar een waaierspektakel?



Toch wel zo bleek want met nog 10 kilometer te knallen, brak het peloton in stukken en brokken na een ferme putsch van een imposant Quick-Step onder aanvoering van Bob Jungels. Roze man André Greipel werd dus getroffen door pech en dat terwijl Fernando Gaviria wel mee was met zijn furore makende ploegmakkers. Jungels, die net als vorig jaar met een klassement in zijn achterhoofd zit, was de motor van het gebeuren maar was niet te beroerd om ook aan zijn snelle Colombiaanse ploegmakker te denken. In de sprint stond er dan ook geen maat op Gaviria, die het voorbereidende werk van zijn ervaren Argentijnse lead-out Richeze in stijl afrondde.



Morgen mogen de renners van een rustdag genieten in de Giro. Al is die rustdag relatief, want het peloton verlaat Sardinië voor het Italiaanse vasteland. In de vierde etappe van dinsdag, 181 kilometer tussen Cefalu en Etna, wacht immers meteen het hooggebergte. De aankomst ligt halverwege de top van de Etna, op 1.892 meter hoogte.