Terugrit Stuyven en co na Giro-rit richting hotel draaide anders uit dan verwacht

7/05/17 - 10u38 Bron: Trek-Segafredo

Jasper Stuyven, gisteren nog een knappe derde in de tweede etappe van de Giro, zal zijn terugrit naar het hotel nog een tijd herinneren. De bus van Trek-Segafredo werd plots opgehouden door ... een kudde schapen. De chauffeur koos namelijk voor de kortste route naar het hotel, maar dat bleek niet het beste idee. De teambus stond vast en omdraaien in de smalle straat was allerminst eenvoudig.



Uiteindelijk zijn de renners afgestapt en besloten ze de laatste anderhalve kilometer tot het hotel te voet af te leggen. Onderweg werden ze dan toch nog opgehaald door de masseurs. Chauffeur Danny In 'tVen is er dankzij zijn rijkunsten toch nog in geslaagd om te keren, en arriveerde een twintigtal minuten later in het verblijf van Trek-Segafredo.