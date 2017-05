Stuyven na derde plek: "Gehoopt op een zwaardere koers"

Door: redactie

In de eerste etappe van vrijdag werd hij zevende, vandaag deed Jasper Stuyven nog vier plaatsen beter. "Ik ben blij met dat resultaat. Door de kopwind was het niet de ideale dag voor me", klonk het bij de beste Belg na zijn derde plaats.

Ondanks het vele klimwerk onderweg diende een vrij groot peloton zich aan voor de spurt in Tortoli. Groter dan Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) dat zelf had verhoopt. "Ik had gehoopt op een zwaarder koersverloop, dus was ik blij toen Bahrein-Merida heel erg begon te trekken op de puisten na de klim van tweede categorie. Zo maakten ze de koers heel hard en werd er toch een beetje afgezien."



Liever zwaardere ritten

"Het was een mooie spurt, één met wind mee", vervolgde de Vlaams-Brabander. "Een kilometer voor de streep zat ik nog te ver achterin, maar ik had het geluk dat ik het wiel kon grijpen van een renner die naar voren reed. Ik hou ervan om me 'in de mix' te gooien. Ik denk dat ik een goeie spurt reed, en ik ben dan ook blij met het resultaat. Ik hou eigenlijk eerder van zwaardere ritten waarin spurters als Greipel worden gelost. Als dat niet gebeurt, probeer ik er toch het beste van te maken, en soms levert dat een mooie podiumplek op."