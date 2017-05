André Greipel: "Dat wordt genieten in de roze trui"

Door: Marc Ghyselinck

Sprinters, je moet ze hebben. In de Belgische Lottoploeg zijn ze wel de laatste om dat te ontkennen. Na een mislukt klassiek voorjaar redde de Duitse sprinter André Greipel nog maar een keer de eer in de Giro. De Duitser won de tweede rit en pakte ook de roze leiderstrui.

Vier etappezeges in de Vuelta, elf in de Tour, en nu ook al zeven in de Giro. Stuur André Greipel naar een grote ronde en hij keert met ritwinst terug. Zo gaat het nu al ononderbroken sinds 2008. De Ronde van Spanje 2007 was de laatste grote ronde waarin Greipel startte en waarin hij geen rit won.



Ritwinst, dat lucht wellicht op na een klassiek voorjaar zonder overwinningen voor jouw Lottoploeg.

Greipel: "Wanneer je als Belgische ploeg de klassiekers rijdt, moét je wel winnen. De druk is hoog en we hebben ervoor gevochten. Zonder resultaat. Het was erg belangrijk dat we succes zouden boeken in deze Ronde van Italië. Hopelijk komen we nu aan een keerpunt voor de hele ploeg."



Vandaag was erg heuvelachtig. Rekende je zelf op een massasprint?

"Zaterdagmorgen dacht ik niet dat er zou worden gesprint. Ik verwachtte dat er vroeg zou aangevallen worden. Maar de tegenwind heeft in ons voordeel gespeeld. Ook op de slotklim heeft niemand het aangedurfd om weg te rijden."



Er was kritiek van de ploegleiding vrijdag. Bart Leysen vond dat de hele ploeg had gefaald.

"We doen elke etappe wat we kunnen. Dat hebben we vrijdag ook gedaan. We wisten dat er een moeilijke bocht kwam op drie en een halve kilometer voor de streep. Het was niet makkelijk om samen te blijven en daarna was het onmogelijk om terug te keren. Natuurlijk is er druk, druk is er een heel jaar. Iedereen in de ploeg is professioneel genoeg om zijn uiterste best te doen."



Was het zaterdag dan makkelijker controleren?

"Zeker is dat niemand aan zijn remmen is gekomen in de laatste kilometers. Je moet je instinct volgen. De wind blies in het nadeel tot twee kilometer voor de streep. En onze trein reed prima. Met Bak, Marczynski, Hofland en De Buyst als laatste man. Het volstond voor mij om te wachten op het goede moment om het af te maken."



Ze noemen jou de gorilla en Hofland de babygorilla.

"Hofland is snel en hij wil leren. Ik ben ook nog snel. Maar ik word ouder. Als iemand straks sneller gaat sprinten dan ik, dan zal ik doen voor hem wat hij nu voor mij doet."



Jasper De Buyst doet het ook goed als jouw laatste man.

"Ik heb twee jaar geleden in de Ronde van Turkije al mooie dingen van Jasper gezien. Hij ziet klaar, hij is sterk, hij kiest goed positie en hij heeft een goede feeling voor de renner achter hem. Hij doet het echt goed."



Wat betekent de roze trui voor jou?

"De leiderstrui dragen in een grote ronde is iets waar elke jonge renner van droomt. Vorig jaar heb ik geprobeerd om roze te pakken, dat is niet gelukt. Vrijdag lukte het ook niet. Maar nu wel. Dat wordt genieten zondag in het peloton."



Vorig jaar ben je uit de Giro gestapt toen je leider was in de puntenklassering. Heb je daar spijt van? En blijf je nu tot het einde in Milaan?

"Het was een moeilijke beslissing, maar ze was op voorhand al genomen. Dit jaar zijn we naar hier gekomen voor ritwinst en dat doel hebben we bereikt. Milaan halen is niet het doel."



Je draagt deze overwinning op aan je moeder.

"Ze beleeft harde tijden nu (de moeder van Greipel lijdt aan ALS, een neurologische aandoening die leidt tot verlamming, red). Ze is een vechter. We zijn een familie van vechters."