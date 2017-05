Door: redactie

6/05/17 - 15u29

video

Vandaag zijn we alweer toe aan de tweede rit in de 100ste Giro d'Italia en aangezien de rittenkoers nog in zo'n pril stadium zit, gingen onze collega's van het AD de straat op op Sardinië op zoek naar pronostiekjes. Terwijl een greep uit de bevraagden toch vooral Italiaanse landgenoten op het podium ziet, is ook Quintana een veel genoemde naam. Of sommigen kan al het koersgeweld ook gestolen worden...