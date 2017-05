"Iedereen moest voorin zitten, maar mijn renners hebben daar de ballen niet voor"

Marc Ghyselinck

Sardinië is warm. Sardinië is mooi. Maar gisteren aan de tafel van Lotto was Sardinië niet gezellig. Negen Lottorenners kregen van de ploegleiders Bart Leysen en Frederik Willems nog een keer duidelijk te horen waar het in deze Giro d'Italia op staat. "We zijn hier niet met André Greipel om derde te worden."

Het was een stralende ochtend bij de start in Alghero en alle hoop was gepermitteerd. Etappezege, roze trui voor André Greipel: hoe dikwijls begint een grote ronde met een rit waarvan iedereen weet dat hij op een massasprint zal eindigen? Het was een kans die ze bij Lotto-Soudal echt niet mochten laten liggen. Want het is al zo'n triestig seizoen geweest.



Maar kijk, ruim vijf uur later moesten die van Lotto weer uitleggen wat ze al een heel voorjaar moeten uitleggen: namelijk waarom een ander de koers heeft gewonnen. Die andere heette gisteren Lukas Pöstlberger, uit Oostenrijk. Dat had eigenlijk André Greipel uit Duitsland moeten zijn, misschien wel de beste sprinter van het hele Giropeloton. Het is voor etappes als die van gisteren dat Lotto naar deze Giro d'Italia is gekomen. Greipel eindigde gisteren derde.



Bij Lotto wond ploegleider Bart Leysen er geen doekjes om. "We hebben gefaald", zei de sportieve baas. "Veel renners waren niet op de afspraak. Iedereen was goed gebrieft. Bij die ene bocht, op drie en een halve kilometer voor de streep, moest iedereen vooraan zijn. Dat was niet het geval. Dat komt omdat ze er gewoon de ballen niet voor hadden. Dat is wat ik vanavond aan tafel ga zeggen."



"Dan moet het volgende keer maar op leven en dood", klonk het nog bij Bart Leysen.