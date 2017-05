Stuyven: "Niet verwacht dat ze gingen gokken"

Bewerkt door: PL

Met een zevende plaats was Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) de beste Belg in de openingsrit van de Ronde van Italië. "Het was heel hectisch en ik heb een beetje te veel in de wind gereden", liet Stuyven na afloop optekenen. "Ik had niet verwacht dat ze gingen gokken."

Stuyven leek licht teleurgesteld met zijn zevende plaats. "Ik heb een beetje te veel in de wind gereden voor de echte sprint begon. Maar uit de wind blijven en toch voorin blijven, dat is ook sprinten, en dat is vandaag niet zo goed gelukt", aldus Stuyven voor de microfoon van Sporza. De 25-jarige Vlaams-Brabander had net als zijn Italiaanse ploegmaat Giacomo Nizzolo (vierde) zijn eigen spurt mogen rijden. "We wilden vandaag allebei de spurt doen, en dat is ook gebeurd."



Verrassing

Dat Lukas Pöstlberger de spurt kon ontlopen, was een verrassing. "Het was heel hectisch in de finale. Er was met al die bochten niet echt een ploeg die in blok op het juiste moment naar voren kwam. En dat heeft ervoor gezorgd dat er geen organisatie was en dat Pöstlberger kon wegrijden. Elk team had één of twee mannetjes en die wilden allemaal nog niet aan hun lead-out beginnen. Het is straf wat Pöstlberger hier doet. Hij rijdt gewoon de mannen van Orica uit het wiel."



Zaterdag moet er meer geklommen worden in de tweede rit van de Ronde van Italië, met in het laatste uur nog een klim van tweede categorie. "Dat wordt op de limiet voor me, maar ik probeer het zeker weer", blikt Stuyven vooruit.