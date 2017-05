Italiaans team geschokt door dopinggevallen: "We zijn er ondersteboven van en konden wel huilen"

Door: Glenn Bogaert

video Het was vanmorgen hét gespreksonderwerp voor de start van de 100ste Ronde van Italië: de nieuwe dopinggevallen Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni. De twee Italianen van vrijbuitersploeg Bardiani CSF werden eind april buiten competitie betrapt op het gebruik van groeihormonen en werden meteen uit de Giroselectie geweerd. Bij de ploegleiding is de ontgoocheling en woede bijzonder groot.

Perschef Paolo Barbieri zei vanmorgen het volgende over de positieve dopingtest van Pirazzi en Ruffoni: "We hebben het nieuws pas kort voor de ploegvoorstelling vernomen. Wedstrijdorganisator RCS heeft ons echter nooit gevraagd om met de hele ploeg de koers te verlaten. We voelen ons ook niet verplicht om te vertrekken, we willen eerst de resultaten van de B-stalen afwachten. Het zijn de twee renners zelf die in de fout zijn gegaan, niet de ploeg. De ploegleiding en de andere renners verkeren in shock. Niemand anders is bij deze zaak betrokken, onze ploeg heeft ook geen dopinggeschiedenis. Beide renners hebben vanochtend het eiland Sardinië al verlaten."



Ook een aangeslagen ploegleider Bruno Reverberi sprak de pers toe: "Ik heb geprobeerd om met Stefano en Nicola te praten. Pirazzi hulde zich in stilzwijgen, Ruffoni vertelde mij dat hij geen verklaring had voor de positieve test en dat hij andere tests zal laten uitvoeren om het tegendeel te bewijzen. Die leugens heb ik al te veel gehoord. Ik geloof het niet en dit heeft ook geen enkele zin. De enige test die telt, is die van de UCI. Ik ben er ondersteboven van, ik kon wel wenen. Ik denk aan de sponsors, de staff en de andere renners van onze ploeg, binnen en buiten de Giro. Ik besef ook dat de organisatie van deze wedstrijd onder druk staat om ons allemaal naar huis te sturen. Maar geloof mij: wij treffen echt geen schuld."