Opschudding aan vooravond Giro: twee Italiaanse renners betrapt op doping

Door: Glenn Bogaert

4/05/17 - 21u11

© photo news.

Morgen start op het Italiaanse eiland Sardinië de 100ste Ronde van Italië, maar de feestelijkheden worden nog voor de eerste afgelegde kilometer verstoord. Italiaanse bronnen melden immers dat twee renners van het procontinentale Bardiani CSF buiten competitie betrapt zijn op het gebruik van doping. Het gaat om Stefano Pirazzi en Nicola Ruffoni. Het nieuws werd intussen bevestigd door de UCI.

Stefano Pirazzi in 2014 nog goed voor een ritzege in de Giro. © Photonews.

Het zijn 'Tuttobiciweb' en 'La Gazzetta dello Sport' die het nieuws wereldkundig hebben gemaakt en dat aan de vooravond van de start van de jubileumeditie van de Giro. Pirazzi (30) en Ruffoni (26) zouden eind april betrapt zijn op het gebruik van groeihormonen. Beide renners maakten deel uit van de selectie van thuisploeg Bardiani, die naar goede gewoonte een wildcard kreeg en zich elk jaar in de kijker rijdt met het nodige aanvalsgeweld.



De twee Italianen mogen alvast vrezen voor hun C4 en brengen hun werkgever nog voor de start in een lastig parket. Bardiani moet het nu immers drie weken met zeven renners rooien. Stefano Pirazzi, een echte vrijbuiter, won in 2013 het bergklassement in de Ronde van Italië en was een jaar later goed voor een ritzege. Sprinter Nicola Ruffoni schreef onlangs nog twee etappes in de Ronde van Kroatië op zijn naam en pakte 'en passant' ook het puntenklassement mee.