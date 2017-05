LIVE (12u10): wie trekt in Giro eerste roze trui aan na stevige openingsrit met drie klimmetjes op Sardinië?

Door: Glenn Bogaert

4/05/17 - 20u45

Ronde van Italië Vandaag start op het eiland Sardinië de 100ste Ronde van Italië. In ruim drie weken koers gaan we op zoek naar de opvolger van Vincenzo Nibali. De 'Haai van Messina' van Bahrain Merida is zelf een van de topkandidaten om zichzelf op te volgen, maar krijgt stevige concurrentie van heel wat uit de kluiten gewassen klimgeweld. Denken we maar aan Nairo Quintana, Thibaut Pinot, Adam Yates, Mikel Landa en Bauke Mollema. Het explosieve geweld in de bergen is echter nog niet voor vandaag, beginnen doen we met een rit voor de snelle mannen.