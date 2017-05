Debutant Thibaut Pinot wil na podium in Tour ook in Giro scoren

Bewerkt door: OM

2/05/17 - 13u13 Bron: Belga

Thibaut Pinot. © TDW.

Thibaut Pinot start vrijdag (5 mei) als uitgesproken kopman van FDJ aan de honderdste Ronde van Italië. Bij zijn debuut in de Giro hoopt de 26-jarige Fransman op een herhaling van zijn prestatie in de Tour van 2014. Toen eindigde hij als derde (na Vincenzo Nibali en Jean-Christophe Péraud).

De Franse kampioen tijdrijden, dit seizoen al succesvol in de Ruta del Sol en de Tour of the Alps, kan in het werk bergop rekenen op de hulp van de Zwitsers Steve Morabito en Sébastien Reichebach en zijn landgenoot Rudy Molard.



Verder bestaat de selectie uit de Zweedse rouleur Tobias Ludvigsson en de ervaren Fransen William Bonnet (34), Matthieu Ladagnous (32), Jérémy Roy (33) en Benoît Vaugrenard (35).