Giro beloont beste daler met geldprijs, renners reageren verbijsterd: "Is dit een grap? Dit is levensbedreigend"

BA/PL

2/05/17 - 08u48

Ilnur Zakarin ligt zwaar gehavend op de grond na een val in de afdaling van de Colle dell'Agnello. © TDW.

De 100ste editie van de Giro, die vrijdag van start gaat op Sardinië, pakt uit met een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis is er een prijs voor de beste daler in het peloton. Een initiatief dat in rennersmiddens voor de nodige commotie zorgt.

In tien afdalingen zal de Giro-organisatie de tijd bijhouden van de renners en zo punten toekennen voor de snelste dalers, respectievelijk 8, 5, 3, 2 en 1 punten. De snelste renner krijgt 500 euro. Op het einde van de Giro krijgt de renner met de meeste punten 5.000 euro, voor de nummers twee en drie is er nog 3.000 en 2.000 euro. Er is geen trui voorzien voor de beste daler.



Het nieuwe klassement zorgt voor ophef bij een aantal renners, die verbijsterd reageren. "Ik hoop dat dit een grap is? Dit is levensbedreigend", liet de Nederlander Wout Poels via Twitter weten. "Hoe zit het met de veiligheid?"



Ook onze landgenoot Jasper Stuyven gaat vol in de tegenaanval. "Serieus? Als dit waar is moeten jullie je schamen", aldus de renner van Trek-Segafredo. "Zijn er al niet genoeg valpartijen? Blijkbaar gaat het jullie alleen maar om sensatie."



Michael Carcaise, topman van de Noord-Amerikaanse rennersvakbond ANAPRC, reageert eveneens verontwaardigd. "Dit is onverantwoord. Natuurlijk hoort afdalen bij het wielrennen, maar het is gevaarlijk om er een speciale wedstrijd van te maken."



Weylandt

Wat het initiatief van de organisatoren des te pijnlijker maakt: in de Giro kwamen de laatste jaren vaak zware valpartijen voor, met name in afdalingen. Op 9 mei 2011 overleed Wouter Weylandt bij een crash op de Passo del Bocco. Vorig jaar verspeelde de Nederlander Steven Kruijswijk door een tuimeling zijn roze leiderstrui in de afdaling van de Colle dell'Agnello. De Rus Ilnur Zakarin brak zijn sleutelbeen bij een zware val in de afdaling van diezelfde col.