Astana start als eerbetoon aan Scarponi met slechts acht renners in Giro

Astana heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de komende Ronde van Italië (5 mei-28 mei). Daarin is slechts plaats voor acht renners. Als eerbetoon aan de Italiaan Michele Scarponi, die vorig weekend overleed en normaal gezien de Kazakse WorldTour-formatie zou aanvoeren, werd geen negende renner aan de selectie toegevoegd.

"Hetgeen gebeurd is met Michele is een ware tragedie", legde teammanager Alexandre Vinokourov uit. "Het was een enorme slag voor het team. Michele zou onze kopman zijn. We hebben dan ook besloten hem niet te vervangen in de selectie en zijn rugnummer blanco te laten. Desalniettemin gaan we in de Giro ons vel duur verkopen. We gaan vechten zoals Michele ons dat altijd geleerd heeft."



Selectie Astana:

Pello Bilbao (Spa), Zhandos Bizhigitov (Kaz), Dario Cataldo (Ita), Jesper Hansen (Den), Tanel Kangert (Est), Luis Léon Sanchez (Spa), Paolo Tiralongo (Ita) en Andrey Zeits (Kaz)