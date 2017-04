Titelverdediger Nibali kent ploegmaats in Giro in jacht op derde eindzege

Door: redactie

29/04/17 - 11u20 Bron: Belga

© anp.

Vincenzo Nibali start volgende week vrijdag (5 mei) in Sardinië als titelverdediger in de honderdste Ronde van Italië. Zijn ploeg Bahrain Merida maakte vandaag de selectie voor de Giro bekend.

Nibali, die de rittenkoers in eigen land al twee keer won (in 2013 en 2016), krijgt met Valerio Agnoli, Manuele Boaro, Enrico Gasparotto, Franco Pellizotti en Giovanni Visconti vijf landgenoten naast zich. Verder bestaat het team uit de Spanjaard Javier Moreno, de Sloveen Luka Pibernik en de Wit-Rus Kanstantsin Siutsou.



De Litouwer Ramunus Navardauskas, een belangrijke knecht van Nibali, is er niet bij. Hij heeft al weken last van een hardnekkige maaginfectie en raakt niet fit.