Scarponi vervangt Aru als kopman van Astana in Giro

Michele Scarponi. © getty.

De Italiaan Michele Scarponi zal zijn landgenoot Fabio Aru vervangen als kopman van Astana tijdens de Ronde van Italië (5 tot 28 mei). Dat heeft de Kazachse wielerploeg vandaag bekendgemaakt. Aru haakt af omdat hij niet volledig hersteld is van een val tijdens een training in de Sierra Nevada zes dagen geleden.

"We hebben beslist om naar de Giro te trekken met Scarponi als aanvoerder", gaf Astana-manager Alexandre Vinokourov meer uitleg. "Aru geraakt niet tijdig fit en we willen zijn genezingsproces niet op het spel zetten. Zijn programma dit seizoen zal afhangen van zijn revalidatie en zijn prestaties tijdens zijn eerste koersen na zijn blessure. De afwezigheid van Aru is een aderlating, maar we zijn nog steeds erg blij met onze ploeg die de Giro zal rijden."



Aru liep bij het ongeval meerdere kneuzingen op en blesseerde zich aan zijn linkerknie. Als zijn herstel goed verloopt zal de 26-jarige renner op 20 april de trainingen hervatten, maar de Ronde van Italië komt sowieso te vroeg.



Aru's vervanger Scarponi won de Giro in 2011. Vorig jaar finishte de 37-jarige routinier als zestiende.