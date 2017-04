Val op training houdt Fabio Aru uit Giro

Bewerkt door: PL

De Italiaan Fabio Aru moet passen voor de Ronde van Italië (5-28 mei). Dat heeft zijn team Astana vanavond bevestigd. Voormalig Vueltawinnaar Aru kwam tien dagen geleden tijdens een trainingskamp met zijn team Astana in de Sierra Nevada ten val. Hij liep daarbij schaafwonden op en ook de linkerknie werd geraakt. Uit verder onderzoek is gebleken dat hij met een slijmbeursontsteking (bursitis) aan de knie sukkelt.

In de dagen na het incident ging Aru al onder de scanner, maar daarbij werden geen breuken vastgesteld. Volgens Astana reed Aru lek en ontplofte vervolgens zijn voorband. "Fabio moet tien dagen volledige rust en behandeling in acht nemen, op 20 april volgt er bijkomend onderzoek", meldde Astana. "Het management heeft besloten dat Fabio niet zal deelnemen aan de Giro van 2017, het verdere verloop van zijn koerskalender volgt van zodra hij helemaal hersteld is."



Aru bereidde zich in Spanje voor op de Tour of the Alps, een Italiaanse rittenkoers buiten categorie die van 17 tot 21 april plaatsvindt. "Ik vind dit heel jammer en ben erg ontgoocheld", reageerde de onfortuinlijke Italiaan. "Ik was al langer aan het dromen over de start van de Giro in mijn Sardinië en was me al maanden aan het voorbereiden. Met spijt in het hart moet ik afmelden."



De 26-jarige Aru heeft met de Vuelta (in 2015) een grote ronde op zijn naam. In de Giro stond hij al twee keer op het podium (tweede in 2015, derde in 2014). Bij zijn eerste Tour-deelname werd de Italiaan vorig jaar dertiende op ruim 19 minuten van Chris Froome.