Sprintbom Gaviria maakt rondedebuut in Giro

Joeri De Knop

29/03/17 - 09u03

Fernando Gaviria (22) zal op 5 mei zijn groterondedebuut maken in de Giro. Na een geslaagd klassiek voorjaar, met etappezeges in alle rittenkoersen waaraan hij deelnam (Ronde van San Juan, Ronde van de Algarve en Tirreno-Adriatico) en toptienplaatsen in Milaan-Sanremo (5de) en Gent-Wevelgem (9de), keert de Colombiaanse spurttroef tijdelijk terug naar zijn thuisland. "Hij heeft een flinke stap vooruit gezet in zijn leerproces in het grote eendagswerk", vindt Quick.Step Floors-teammanager Patrick Lefevere. "Nu krijgt hij alle tijd om zich op grote hoogte voor te bereiden op zijn eerste Ronde van Italië."



Gaviria zal er dus op 9 april niet bij zijn om Tom Boonen bij te staan in zijn allerlaatste Parijs-Roubaix. Iets waar hij toch stiekem van droomde. "Toch heb ik alweer veel bijgeleerd in de klassiekers", zegt hij. "Ik wens mijn ploegmaats alle succes toe in de komende wedstrijden en hoop op een vijfde zege van Tom in Roubaix."