Door: Bart Fieremans

26/01/17 - 07u00

Italië is al stevig in de ban van de 100-jarige jubileumeditie van de Giro. Op exact honderd dagen van de start lieten de gaststeden enkele bekende monumenten of plaatsen in het roze oplichten. Zo stonden onder meer roze spots gericht op de top van de Stelvio, de beroemde Neptunusfontein in Firenze en de Torre Branca in Milaan. Het leverde alvast prachtige plaatjes op. Op 5 mei gaat de Giro echt van start in Sardinië.